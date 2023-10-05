Erdoğan yeni "A Takımı"na son şeklini verdi

AK Parti, 7 Ekim’de büyük kongresine hazırlanırken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni A takımına son şeklini verdi. Erdoğan’ın kendisine sunulan taslak MKYK listesini 75 kişiye düşürdüğü ve yarına kadar son şeklini vereceği öğrenildi.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre; Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesi hazırlamaları için görevlendirilen AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 250 kişilik taslak bir liste sundu. Erdoğan’ın taslak listeyi 75 kişiye düşürdüğü, listeye son şeklini yarın akşama kadar vereceği belirtildi.

AK Parti ekibinin listeleri ilkesel bir çalışma yaparak hazırladığı bildirildi. Buna göre, parti dengesinin gözetilmesinin yanı sıra taslak MKYK listesinde 3 dönem kuralına takılması nedeniyle yeniden vekil adayı gösterilmeyen isimlerin de yer alması bekleniyor. Meclis’te ilk kez milletvekili olarak görev yapan isimlerin MKYK’da yer almayabileceği ancak 2 ya da 3’üncü dönemi olan milletvekillerin listeye girebileceği de aktarılıyor.

Ayrıca MKYK listesinde milletvekili sayısının daha az olacağı, bu vekillerden bazılarının ise doğrudan MYK’da olabileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın MKYK, disiplin ve etik kurullar ile demokrasi hakem heyeti başta olmak üzere genel merkez yönetiminde görev alan toplam 142 isim üzerinde yüzde 65’i bulan bir değişime gidilebileceğinden de söz ediliyor.