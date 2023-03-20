Erdoğan ve Bahçeli, Beştepe'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün Beştepe'de bir araya geliyor.
İç Politika 20.03.2023, 13:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşecek kabul, saat 16.30'da başlayacak.
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