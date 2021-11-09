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Erdoğan Sakaryalılara telefonla hitap etti

Binali Yıldırım, AK Parti Sakarya İl Başkanlığını ziyaret etti. Bu ziyarette telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Yıldırım, Sakaryalılarla Erdoğan'ı telefonda bir araya getirdi.

İç Politika 09.11.2021, 22:02
Erdoğan Sakaryalılara telefonla hitap etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı ziyaretinde dışarıda kendisini bekleyen partililerle buluştu.

Vatandaşların "Reisi ara" tezahüratlarının ardından buluşmaya telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere hitap etti.

Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya şiirinden iki dize okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hep beraber inşallah 2023'e giriyor muyuz, 2023 için hazırlıklar tamam mı? sorusuna vatandaşlardan "Evet tulum çıkartacağız" yanıtı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Sakarya kendine yakışanı yapacak ve size saygısızlık yapana da sandıklarda haddini bildireceğinize inanıyorum. Arifiye'nin hakkını vereceksiniz tamam mı? Arifiye'de yapılan yanlışlıkların haddini bunlara bildirmeye hazır mıyız? Hastanemiz de bir taraftan yapılmaya başladı. İnşallah sağlıkta da biz neler yaptık, neler yapıyoruz; bunun da haddini yine bunlara bildireceğiz. Bazı kendini bilmezler var, onlara laf geçmiyor. Onlar ancak nereden anlar? Sandığın dilinden anlar. Sandıkta bunlara verilecek olan cevap çok önemli. Kapı kapı ana kademeyle kadın kollarıyla gençlik kollarıyla beraber yaptığımız zaman evelallah Sakarya'ya inanıyorum. Sakarya'nın kadınlarına, gençlerine inanıyorum ve Sakarya'dan da Allah'ın izniyle tulum çıkaracağınıza inanıyoruz. Cumhur İttifakı olarak birliğimiz, beraberliğimiz çok önemli. Sakın bu konuda da taviz vermeyin. Birbirimizi Allah için sevmeye, devamlı bunu anlatmaya sürekli olarak devam edin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından Binali Yıldırım da "Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Sakarya hazır, inşallah bu heyecanla bu coşkuyla 2023'te zafer bizim olacak." dedi.

Telefon görüşmesinin ardından partililer ve Yıldırım "Bir Şarkısın Sen" adlı şarkıyı söyledi.

Daha sonra partililere seslenen Binali Yıldırım, buraya sadece ziyaret planladıklarını, ziyaret sonrası kendisini dışarda bekleyen yol arkadaşlarını görmenin gururların en büyüğü olduğunu söyledi.

"Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir kadronun elemanıyız" diyen Yıldırım, partililere şöyle hitap etti:

"20 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesine, her karış toprağına liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber projelerle mührümüzü vuran bir kadroyuz. AK Parti'yiz, AK kadrolarız. Sakarya bugün İstanbul'la komşu kapısı oldu. Kuzey Marmara Yolu çıktık, 1 saat olmadan buradayız. Hızlı tren Sakarya'ya geldi mi, bölünmüş yollarla bütün komşu illere Sakarya bağlandı mı? Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik ama dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.

Bugün kendini bilmez bazıları şehitlerimize el, dil uzatıyorlar. Bunun hesabını Sakarya soracak mı? 2023'e hazır mıyız? 2023'te tekrar milletin adamını, Recep Tayyip Erdoğan'ı en yüksek oyla Sakarya'dan Cumhurbaşkanı seçiyor muyuz? Bu arada 2024'te belediye başkanımızı da unutmayalım. İki dinleyeceğiz bir konuşacağız. İnsanın başına ne gelirse dilinden gelir. Söz ağzınızdan çıkmadan sizin mahkumunuzdur. Söz dışarı çıktı mı artık siz o sözün mahkumusunuz. Şehitler bizim baş tacımızdır. Peygamberimizin komşularıdır. Şehitlerimizin ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. Onun için hiç bunlara aldırış etmeyin. Biz yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz."

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #sakarya #Binali Yıldırım #telefon
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