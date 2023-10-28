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Erdoğan'dan miting öncesi önemli çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" öncesinde önemli bir çağrıda bulundu.

İç Politika 28.10.2023, 12:52
Erdoğan'dan miting öncesi önemli çağrı

Zulme uğrayan Filistin için bugün İstanbul Havalimanı'nda miting gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tüm vatandaşları mitinge davet etti.

İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına 22'nci gününde hız kesmeden devam ediyor.

Savaş tüm hararetiyle sürerken Batı ülkeleri savaşı tetikliyor.

ABD ve Avrupa, binlerce çocuğun ve kadının vahşice katledildiği savaş için barış çağrısından çok İsrail'e mühimmat desteği vermeyi sürdürüyor.

Kaosun ilk anlarından itibaren iki ülkeyi de "itidalli" davranmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca ara buluculuk sinyali verirken barış çağrısını da vurguladı.

Bölgedeki kanın durmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların öldürülmesini "bu bir savaş değil katliamdır" cümleleriyle ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan miting daveti

İsrail-Filistin arasındaki savaş için harekete geçen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi (bugün) günü 'Büyük Filistin Mitingi'ne hazırlanıyor.

Mitinge katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak vatandaşları davet etti.

"İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı"

İşte o açıklama;

Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir.

İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.

Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum.

#Recep tayyip erdoğan #Filistin
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