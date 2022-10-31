Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda başörtüsüne yönelik anayasa teklifi üzerinde son bir değerlendirme yapılacak.
İç Politika 31.10.2022, 16:49
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, iç ve dış gelişmeler ile Meclis çalışmaları ele alınacak.
Teklifin bu değerlendirmenin ardından Meclis'e sunulması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıkladı.
Toplantıda bunun yansımalarının yanı sıra 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar da ele alınacak.
Karadeniz'de Rus gemilerinin saldırıya uğraması sonrası tahıl sevkiyatının askıya alınması da değerlendirilecek.
MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
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