Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Görüşme saat 15.00'te yapılacak.

Erdoğan ve Bahçeli en son 5 Ekim'de Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde bir araya gelmişti.