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Erdoğan, AK Parti'ye katılan Çelebi'ye rozetini taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitabından önce, geçen hafta partisine katılan İzmir Milletvekili Çelebi'ye rozet taktı.

İç Politika 19.10.2022, 14:04
Erdoğan, AK Parti'ye katılan Çelebi'ye rozetini taktı

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Sayın Cumhurbaşkanım, bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım." dedi.

Erdoğan, daha sonra Mehmet Ali Çelebi ve eşi Kezban Çelebi'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TBMM İdare Amiri Alpay Özalan ile fotoğraf çektirdi.

Kürsüye gelerek bir konuşma yapan AK Parti İzmir Milletvekili Çelebi, "Öncelikle Allah utandırmasın. Neden buradayım? Sayın Cumhurbaşkanım, siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz bağımsızlığıyla tehdit edildi. Siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz, bugün ben, kumpaslarda yargılanan komutanlarımız, kardeşlerimiz ve Türkiye'nin önde gelen binlerce ismi o gece aileleriyle birlikte katledilmişti. Bugün hiçbirimiz hayatta değildik. Daha da önemlisi milletimiz bağımsızlığını yitirmişti. İşte bu nedenle bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım." diye konuştu.

Asker kökenli bir milletvekili olduğunu söyleyen Çelebi, "Vücudum vatan toprağından, nefesim vatan havasındandır. 1 milyona yakın asker, polis, korucu silah arkadaşım görevinin başında. Ben aynı zamanda onların onurunu koruyorum." ifadesini kullandı.

Birçok devre arkadaşının şehit düştüğünü belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"40 bine yakın vatan evladı toprağa düştü. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK/PYD terör örgütüne karşı mücadelenizde yanınızdayım. Temel gerekçem şu: Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi vermektedir. Mavi Vatan'dan Libya'ya, Suriye'den Irak'a, Azerbaycan'dan Yunanistan'a tüm bu cephelerde mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. Bu nedenle ben de bir Atatürk askeri, Kuvayımilliye neferi olarak 'Türkiye yüzyılı' mücadelesinde yanınızdayım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız, mensubiyetinden onur duyduğumuz Türk milletinin varoluş gayesine hizmet, Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığına sonuna kadar destektir."

Bu arada Çelebi, toplantı salonunda yerini almasından sonra bazı bakanlar ve milletvekilleri tarafından partiye katılmasından dolayı tebrik edildi.

#erdoğan #AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi
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