Erdoğan'a Manisa dopingi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da gördüğü ilgi karşısında memnun oldu.
İç Politika 24.04.2023, 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 yıl boyunca yaşanan bütün yıpratma saldırılarına rağmen Manisa'da gördüğü ilgiden memnun oldu.
Manisa'da onbinlerce kişinin doldurduğu alana seslenene Erdoğan, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdoğan, Twitter hasabı üzerinden Manisa mitingiyle ilgili paylaşımda bulunurak şu mesajı verdi:
Biz Manisa’yı sevmeye doymadık, doymayacağız.
Teşekkürler Manisa!
İşte Erdoğan'ın Manisa mitinginden kareler:
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|33
|33
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|33
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|32
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
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|32
|17
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|O
|P
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|59
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|30
|54
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|47
|7. Athletic Bilbao
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|46
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|9. Rayo Vallecano
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|40
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|30
|40
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|30
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|30
|36
|14. Real Valladolid
|30
|35
|15. Cadiz
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|30
|30
|18. Valencia
|30
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