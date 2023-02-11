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Enkazda buluşma!

Deprem sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hiçbir şekilde görüşmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, HDP Eş Başkanı Buldan ile Diyarbakır'da deprem enkazı üzerinde buluştu.

İç Politika 11.02.2023, 21:15
Enkazda buluşma!

Türkiye'nin yüreğini yaralayan "asrın felaketi" sonrasında yaptığı, "Erdoğan ile asla görüşmeyeceğim" açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da deprem enkazı üzerinde buluştuğu HDP Eş Başkanı Buldan'a, "Acılar, hepimizin ortak acıları. Siz de ifade ettiniz. Acıyı paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu kentlerden olan Diyarbakır'a geldi. O sırada kentte olan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile enkaz bölgesinde karşılaştılar. Pervin Buldan, "Siyasi görüşü, mezhebi, inancı ne olursa olsun insanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıktılar. Bugün ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Bizi belki de toplumu bütünleştirecek olan bu ruhtur aslında. Yaramız ve acımız çok büyük. Bu yaraları ve acılar en kısa zamanda telafi etmek ve sarmak durumdayız" derken Kılıçdaroğlu, "Acılar, hepimizin ortak acıları. Siz de ifade ettiniz. Acıyı paylaşacağız. İnşallah Türkiye bir daha benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaz. Yaralar da umarım kısa süre içerisinde sarılır. Sonuçta güzel memleketimizde hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. 11 Şubat günü, saat 17.00 itibarıyla açıklanan resmi verilere göre 21 bin 848 vatandaş yaşamını yitirdi. Depremin yıkıma neden olduğu kentlerde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kılıçdaroğlu ile Buldan Diyarbakır’da enkaz bölgesinde karşılaştı. Kılıçdaroğlu ve Buldan birbirlerine "Geçmiş olsun" ve taziye dileklerinde bulundular. 

"Siyasi görüşü, mezhebi, inancı ne olursa olsun insanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıktılar"

Buldan, Kılıçdaroğlu’na; “Siyasi görüşü, mezhebi, inancı ne olursa olsun insanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıktılar. Bugün ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Bizi belki de toplumu bütünleştirecek olan bu ruhtur aslında. Yaramız ve acımız çok büyük. Bu yaraları ve acılar en kısa zamanda telafi etmek ve sarmak durumdayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında halen insanlar var. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber etti burada ancak biliyorsunuz belediye eş başkanlarımız cezaevinde. Onların yerine kayyumlar atandı. Bu durum olmamış olsaydı bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Hepimize geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun” dedi. 

Kılıçdaroğlu, “Gerçekten Türkiye’de herkesin kalbi bu bölge için atıyor. Deprem; bizi, toplumu birbirine kenetledi. Acıları sarmak istiyoruz. Birlikte, beraber olmak istiyoruz. Acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimize inanıyorum. Binaların sağlıklı yapılmaması, bunların düzenli kontrol edilmemesi gibi bir başka sorun var. Ama asıl büyük sorun, depremin yaşandığı bu ortamda gördüğümüz kadarıyla sağlıklı ve tutarlı bir koordinasyonun olmaması. Bu koordinasyonun olmamasının getirdiği büyük acılar var. Enkaz kaldırma çalışmalarında çalışan, emek harcayan AFAD, sivil toplum örgütleri, gönüllüler var. Bunların tümüne yürekten teşekkür etmek isteriz. Sonuçta yaralarımızı saracaklar, acılarımızı biraz hafifletecekler. Deprem bölgesindeki bütün illeri geziyorum. Acıları paylaştık. Acılar, hepimizin ortak acıları. Siz de ifade ettiniz. Acıyı paylaşacağız. İnşallah Türkiye bir daha benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaz. Yaralar da umarım kısa süre içerisinde sarılır. Sonuçta güzel memleketimizde hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz" diye konuştu. 

#kemal kılıçdaroğlu #Pervin Buldan
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