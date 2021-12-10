Engin Altay HDP'yi savundu: "HDP içinde PKK bağlantılı insanların olması partiyi terörist yapmaz"

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engil Altay, TBMM'de yaptığı konuşmada HDP'yi savunarak şok ifadelere imza attı.

Altay'ın "HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz" ifadelerine büyük tepki geldi.

Altay açıklamasında, 'Her siyasi partinin içinde terör örgütleriyle ilişkili insanlar var, düzeltiyorum bazı siyasi partilerde. HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir. Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil. Orta yerde hain bir terör örgütü var. Devletin ve Meclis'in uğraşması gereken orasıdır.' ifadelerini kullandı.

"HDP'NİN İÇİNDE PKK İLE İLİŞKİLİ İNSANLAR OLABİLİR"

Açıklamalarıyla meclisin tepkisini çeken Altay ayrıca "Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil. Orta yerde hain bir terör örgütü var. Devletin ve Meclis'in uğraşması gereken orasıdır." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİ

Altay, geçtiğimiz günlerde,"Biz HDP'yi terör örgütü görmüyoruz. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Bu konularda açık ve cesuruz." ifadeleri ile de gündeme gelmişti.