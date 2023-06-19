Efkan Ala genel başkanvekili oldu
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti genel başkanvekili olarak atandı.
İç Politika 19.06.2023, 21:49
AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.
Türkiye yeni döneme girdi.
17. seçim zaferini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı çalışmalarını sürdürüyor..
Bu kapsamda AK Parti'de de yeni görevlendirmeler yapıldı..
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir araya geldi.
Toplantı sonrası 3 isme verilen yeni görevler duyuruldu.
AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.
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