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"Dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak"

Bugüne kadar 81 ilde 66 milyon metrekare alana sahip 404 millet bahçesini projelendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te bu projelerin tamamını bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İç Politika 05.11.2021, 16:04 05.11.2021, 16:10
"Dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, ilçeye 490 bin metrekare büyüklüğe sahip iki millet bahçesi sözü verdiklerini hatırlattı.

Bugün hizmete açılan Hekimbaşı Millet Bahçesi'nin Ümraniye'nin sembol mekanlarından biri haline geleceğini ifade eden Erdoğan, millet kıraathanesi, seyir terası, bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, piknik alanları, meyve sebze bahçeleri ve diğer pek çok özelliğiyle buranın her yaştan insana hitap edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu millet bahçesinin diğer özelliğinin de yanı başındaki oto yoldan kaynaklanabilecek gürültü kirliliğini önlemek için 5 bin 737 metrekare gürültü bariyeriyle donatılması olduğunu dile getirerek, Ümraniye'ye kazandırılacak diğer eser Osmangazi Korusu Millet Bahçesi'yle ilgili çalışmaların da kesintisiz devam ettiğini anlattı.

Bu iklim dostu yeşil dönüşüm projesinin şehre kazandırılmasında emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını, kurumları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik eden Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti bu güzel şehre sürekli yeni eserler, hizmetler, yatırımlar kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Erdoğan, ilk olarak 1995'teki belediye başkanlığıyla çıktığı İstanbul'a hizmet yolculuğunu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak da sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Ecdat yadigarı, medeniyetler beşiği, dünyanın gözdesi bu şehri İstanbul'u hak ettiği yere getirmek için attığımız her adımın izlerini beraberce takip ediyoruz. Etrafı gecekondularla kuşatılmış, yolları çamur deryası, ulaşımı felç, suyu akmayan, kokudan Haliç'in yanına yaklaşılmayan, görüntüsü sefil, insanı mutsuz İstanbul'u hamdolsun küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. Şimdi de 2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak ilan ettiğimiz Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık. Ülkemizin dört bir yanında inşa etmeyi planladığımız millet bahçeleri projelerimizin önemli bir kısmını İstanbul'da hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alana sahip 404 millet bahçesini projelendirdik. Bunlardan 111'ini tamamlayarak hizmete sunduk. Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nin açılışının yapıldığını anımsatarak, bir hafta da 1 milyon vatandaşın burayı ziyaret ettiğini söyledi.

İstanbul'a kazandırılacak 43 millet bahçesinin toplamda 17,7 milyon metrekare büyüklüğe sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, bunların 13'ünü tamamlayarak İstanbulluların istifadesine sunduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır. Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız millet bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır." 

Erdoğan, "İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi, dik duruşumuzla ve tavizsiz mücadelemizle boşa çıkardık " 

Marmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilmesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Marmara Denizimizi koruma altına alarak bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz." 

"Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını, küresel krizlerin de etkisiyle hala yaşıyoruz." diyen Erdoğan, "İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki iklim krizine de değinen Erdoğan, "Dünyanın iklim değişikliği tehdidi karşısında yalpaladığı bir dönemde biz yeşil kalkınma devrimini ilan ederek yeni ve tutarlı bir yol haritası oluşturduk." dedi.

#erdoğan #Millet bahçesi
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