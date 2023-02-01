DP Genel Başkanı Uysal, Ümit Özdağ'a yazdığı hakaret içerikli mesajı sildi ve özür diledi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, önceki akşam Twitter hesabından Ümit Özdağ'ı etiketleyerek yaptığı ve sonrasında sildiği paylaşımla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Uysal, "Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum @umitozdag tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum" dedi.

Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum @umitozdag tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum. — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) February 1, 2023

Ne demişti?

Ümit Özdağ, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde konuşmasında, “Altılı Masa'nın kurmaylarına soruyorum. Sizi, ‘Tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız’ demekten alıkoyan şey nedir? Said-i Nursi denen adamın müridi olan ortağınız Demokrat Parti başkanı mı?" demişti.

Özdağ'a Twitter'dan cevap veren Uysal ise, “Ümit Özdağ denen şeref yoksunu; çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin ‘bir darbecinin çocuğu olma’ travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!” ifadelerini kullanmıştı.

Uysal, sosyal medyada tepkiye neden olmasının ardından paylaşımını silmişti.