Dört ilin milletvekili sayısı değişiyor

Milletvekili seçimlerinde hangi ilin kaç milletvekili çıkaracağına dair bilgiler netleşmeye başladı. Daha önce de aldıkları veya verdikleri göçlere göre milletvekili sayıları değişen iller olmuştu. Önümüzdeki seçimlerde de yine benzer bir durum yaşanacak.

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Öztürk, kentlerin çıkaracağı milletvekili sayısına dair yaptığı hesaplamayı açıkladı.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki seçimlerde Kocaeli ve Sakarya illerinin milletvekili sayılarının birer kişi artacağını belirtti.

Öztürk’ün hesaplamasına göre, Bayburt ve Tunceli'nin milletvekili sayıları ise birer azalacak.

Öztürk, depremden etkilenen illerin milletvekili sayılarında değişiklik olmayacağını kaydetti.