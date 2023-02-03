Dördüncü İttifak cumhurbaşkanı adayını belirliyor

Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılması beklenirken siyasi partilerin ittifak senaryoları da olgunlaşmaya başladı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın yanı sıra ‘Dördüncü İttifak’ olarak çalışmalarını sürdüren Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi Genel Başkanları ilk kez ortak fotoğraf verdi.

Dört siyasi partinin kurmaylarının bir süredir devam ettiği ittifak çalışmalarında sona gelinirken Demokratik Sol Parti’nin de bu ittifakta yer alabileceği iddia edilmişti. Ümit Özdağ, Muharrem İnce, Rıfat Serdaroğlu ve Vecdet Öz’ün yaptığı toplantının ardından ittifakın dört parti ile sınırlı kalması yönünde karar alındı.

İTTİFAKIN ADI YAKIN TARİHTE İLAN EDİLECEK

Edinilen bilgiye göre ismi konusunda müzakerelerin devam ettiği ‘Dördüncü ittifakın’ görüşmeleri bir süre daha devam edecek. “İttifakın ölü doğmaması” için ince eleyip sık dokuduklarını belirten parti kurmaylarına göre ittifakın kırmızı çizgisi “Mustafa Kemal Atatürk.” İttifakın adının ve ilan tarihinin ise kısa sürede belli olması bekleniyor.

‘İTTİFAKIN ADAYI TANJU ÖZCAN DEĞİL’

‘Dördüncü İttifak’ın nasıl olacağına dair görüş alışverişinde bulunan dört siyasi partinin lideri görüşme sırasında ‘Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ittifakın cumhurbaşkanı adayı’ olacağı iddiasını da konuştu. “Özcan’ın adaylığı” iddiasının “ittifakın oluşumunu sabote etme” girişimi olarak niteleyen ittifak bileşeni kurmaylar, bu zamana dek Özcan’ın adaylığı ile ilgili bir önerinin konuşulmadığını belirtti. Toplantı sırasında da liderler Özcan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasının nasıl gündeme geldiğini bilmediklerini birbirlerine ifade etti.

MİLLET İTTİFAKI’NIN CUMHURBAŞKANI ADAYININ ARDINDAN ADAY AÇIKLANACAK

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat ya da bu tarihe yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor. Dördüncü ittifakın adayını “sürpriz” olarak niteleyen kurmaylara göre ‘Dördüncü İttifak’ın cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı’nın adayının ilanının ardından kamuoyuna açıklanacak.

Kaynak: Gazete Duvar