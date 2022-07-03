Dodurga'da belediye başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı adayı Kaşıkçı kazandı

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga’da yeniden belde statüsünün kazanılmasının ardından seçim heyecanı yaşandı. 2014 yılında nüfusun azalması sebebi ile belde statüsünün kaldırıldığı Dodurga, yapılan hukuk mücadelesinin ardından yeniden belde statüsü kazandı. Belde statüsünün kazanılmasının ardından belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı için sandık kuruldu.

Sandıklar açıldı

Dodurga’daki bin 411 seçmen, Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlık evinde kurulan 6 sandıkta saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sandıkları saat 17.00 itibari ile açıldı. Seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu yarıştı.

Cumhur İttifakı adayı AK Partili Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı

Sandıkların açılmasının ardından Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı AK Partili Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.

AK Parti Grup Başkanvekili, Bartın Milletvekili ve MYK Üyesi Yılmaz Tunç da seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda "Her fırsatta erken seçim isteyen CHP ve "Az Kaldı" sloganıyla reklam yapan İYİ Parti’nin aday dahi çıkaramadığı Çankırı Dodurga Belediye Başkanlığı seçimini kazanan AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı’yı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.