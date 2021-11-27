"Dış politikada ömür boyu küslük ya da barış olmaz"
Erzurum'da temaslarda bulunan Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, gündemdeki konuları değerlendirdi.
İç Politika 27.11.2021, 00:03
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti olarak asgari ücret üzerinden siyaset yapmak istemediklerini belirtti.
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretine değinen Sarıgül, "Dış politikada ömür boyu küslük ya da barış olmaz. Türkiye olarak biz geçmiş dönemde sıkıntılı olduğumuz ülkelerle barış içinde olunmasını doğru görürüz. Dış politikada her zaman devletimizin yanında olan bir partiyiz. İçeride eleştirilerimizi yaparız ve seçimle gelen iktidarın seçimle gitmesini isteriz ama dış politikada devletimizin dinamikleri neyse yanında oluruz. Dün kavga ettiğimiz ülkelerle barış içinde olmayı olumlu bir adım olarak görürüz." diye konuştu.
Kaynak: AA
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