"Dilini yaşatamayan milletin benliğini oluşturan değerlerini kaybederek yok olması kaçınılmazdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül törenindeki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Geçtiğimiz seneyi Yunus Emre ve Türk Dili yılı olarak ilan etmiştik. Medyada Türkçe'nin doğru kullanımını teşvik etmek için sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Arı, duru, tertemiz Türkçenin temsilcisi Yunus Emre'yi gündeme getirdikleri için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Bugün burada bizi bir araya getiren, sözlerinden başka silahı olmayan Yunus Emre'nin asırları aşıp gelen kahramanlığıdır. Esasen bu hakikat dünyanın her yerinde aynıdır.

Terör sadece insanların canına, malına, özgürlüğüne kast etmekle olmaz. Milletlerin varlığının ve devamlılığının teminatı olan dilini, edebiyatını, kültürünü bozmak da bir çeşit terördür. Türkiye maalesef her iki teröre birden maruz kalmıştır. Dilini yaşatamayan milletin önünde sonunda inancı dahil benliğini oluşturan değerlerini kaybederek yok olması kaçınılmazdır.

"DİLİMİZİN KORUNMASININ ANA MECRASI MEDYADIR"

Bunun için hep önce dil diyoruz. Türkçemizi yaşatmadan milletimizin geleceğine güvenle bakamayız. Medya, dilimizin korunmasının ve doğru şekilde yeni nesillere aktarılmasının da ana mecrasıdır. Medyada doğru Türkçe kullanımıyla ilgili hassasiyeti çok yerinde görüyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

İnsani ruhi faaliyetlerinin mahsulü olarak kabul edilen dil insanlık tarihi kadar köklü maziye sahiptir. İslam başta olmak üzere hak dinler, dilin insana yüce yaratıcı tarafından öğretildiğini bildirirler. Hz. Adem ile Hz. Havva validemizden beri insanoğlu yeryüzüne bağılmış, farklı kavimler, farklı diller, farklı kültürler ortaya çıkmıştır. Bugün dünya üzerinde 3 binden fazla dil olduğu söyleniyor.

Farklı lisanlar bizi ayıran değil insanlığı buluşturan, tanıştıran, kaynaştıran vasıtalardır. Her insan estetikle örülmüş bir şiirdir adeta. Kendi dilimiz, Türkçemiz bir başka güzeldir. Türkçe bizim ana dilimiz, ata mirasımız, istikbal güvencemizdir. Türkçenin her kelimesi paha biçilmez mücevherdir.

"ADRİYATİK'TEN ÇİN SEDDİ'NE EN ÇOK KONUŞULAN DİL TÜRKÇE"

Orhun Abideleri'nden günümüze kadar bu dilde ifadesini bulmuş nice eser Türkçenin zenginleşmesine ve güzelleşmesine hizmet etmiştir. İnsanlığa armağan ettiğimiz her eseri mukaddes emanet sayarız. Bugün Adriyatik'ten Çin Seddi'ne ulaşan geniş bir coğrafyada en çok kullanılan lisan Türkçedir. Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacib, Ahmet Yesevi Türkçenin güzellikleriyle ışık tutmuşlardır. Ebedi vatanımız Anadolu'da milletimizin hafızasında silinmez izler bırakan Yunus Emre Türkçemizin bayrak isimlerinden birisi olmuştur.

Türkçemizin kudretini gösteren mesajların her biri dizesi kelime, her kelimesi hece, her hecesi harf harf günümüze ulaşmıştır. Onun adını verdiğimiz enstitümüz, güzel Türkçemizin, gelenek, görenek, sanat ve estetik anlayışımızın bütün dünyada tanınması için çok mühim bir görevi ifa etmiştir.

Malazgirt zaferinin ardından Anadolu'yu fikren, fiziken bayındır hale getirmek, temelinde adalet olan nizama kavuşturmak için çok çetin mücadeleler verdik. Bir taraftan Haçlı ve Moğolların tahripkar saldırılarını bertaraf ederken diğer taraftan büyük medeniyetin inşasına giriştik. Cami, dergah, çeşme, çarşı, hamam, han, kervansaraylarla gergef gibi ilmek ilmek dokuduk.

"MİLLETİMİZ İSLAMIN RENGİNE BÜRÜNDÜKÇE GÜZELLEŞTİ"

Karahanlı, Gazneli, Selçuklu devirlerinde doğan, büyüyen gelişen ve Anadolu'ya taşınan medeniyetimiz Osmanlı ile olgunluk çağına erişti. Ecdadımız yaşadığı coğrafyayı bu şanlı medeniyetin renkleri, desenleriyle bezerken aynı zamanda kendini inşa etti. Milletimiz İslamın rengine büründükçe güzelleşti.

Üzerine yağan her belayı def ederek bu topraklarda kök saldı. Dilini Kur'an ile güzelleştirdi. Kur'an'ın temel kavramlarını, fiillerini, tabirlerini hayranlık uyandıracak marifetle Türkçe'ye taşıdı. Türkçe bu sayede kazandığı ifade kudretiyle tarihinin en parlak çağlarını yaşadı. Fuzuli, Baki, Hacı Bayram Veli, Nedim, Erzurumlu Emrah, Ziya Paşa, Mehmet Akif, Yahya Kemal gibi bir çok şair nice şaheserlere imza attı."