"Devletin yapamadığı ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır?"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle: "Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz. Binalar üzerimize düştü ama ışığın sönmediğini göstereceğiz. Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz.

Karanlığın ardında nice güneşler var. Savaşlara doğal afetlere, darbe teşebbüslerine karşı aynı cephede mücadele ettik.

"TABLO KAHREDİCİ BİR BOYUTTADIR"

Bu zor günleri birlikte aşmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'miz devasa bir afetin pençesindedir. Çetin bir sınavdan ve sınamadan geçiyoruz. Türk milleti nice badireyi atlatmıştır. Öyle bir felaketle yüz yüzeyiz ki fay hattının en az 3 metre hareket ettiği uzmanlarca ifade edilmiştir.

Karşımızda belirginleşen tablo kahredici bir boyuttadır. Her gün acılarımıza yenileri eklenmiştir. Depremin odak derinliğinin 5 km olması yıkım tesirini daha da artırmıştır. Türkiye nüfusunun yüzde 15'i yıkım alanının etkisi altında kalmıştır.

"MİLLETİMİZİN YAŞADIĞI ACI BİZİM ACIMIZDIR"

İlk depremde hasar gören binalar ikincisinde tamamen yıkılmıştır. Yaralarımızı saracağız. Çelikleşmiş kardeşlik hissiyatımıza su vereceğiz.

Cumhurbaşkanının deprem bölgesinde olmasından dolayı gelişmeleri Ankara'dan takip ettim. Dava arkadaşlarımız il il ilçe ilçe köy köy yardım çağrılarına koştu. Başkaları gibi şov peşinde değiliz. Milletimizin yaşadığı her acı bizim acımızdır.

"YARDIMLARIN AFAD ARACILIĞIYLA YAPILMASI EN SAĞLIKLI YOLDUR"

Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya’da milletimle tek ses olacağım, sırayla ziyaret edeceğim.

Yardım ve desteklerinin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru en sağlıklı yoldur. Devleti bir kenara bırakıp ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Bizim nazarlarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya paniğe neden olanlar neyin peşindedir. Devletin yapamadığı ne vardır da ahbapcılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların televizyonda artık yer almaması lazım.

"ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİME SICAK BAKIYORUZ"

Depremin etkilediği 10 ilimizi kapsamına alan OHAL kararını destekledik. Üniversitelerin 3 aylık uzaktan eğitimine sıcak bakıyoruz. Türkiye yıkılmışken hala uzaktan eğitime koro halinde karşı çıkanlar sorumsuz ve hastalıklı ruhlardır.

Öte yandan yağma ve talan yapan namussuzların vatandaşlıktan çıkartılması, şayet yağmacılar sığınmacıysa hemen ülkelerine gönderilmeleri değerlendirilmelidir."

Kaynak: Habertürk