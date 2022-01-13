banner38

"Devlet, Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi Pensilvanya ile konuştuğunu kaydederdi"

A Haber canlı yayınında Melih Altınok'un sorularının cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu merak edilen konulara dair önemli açıklamalar yaptı.

İç Politika 13.01.2022, 00:41 13.01.2022, 02:08
"Devlet, Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi Pensilvanya ile konuştuğunu kaydederdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarında katıldığı "Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SURİYE'DE TERÖR KORİDORU

"Irak ve Suriye, dünyada iki terör örgütünün devlet otoritesini yok ettiği ülkeler. Bunlar DEAŞ ve PYD/PKK. Dünya bunun maliyetini ve bedelini ödüyor.

Romanya İçişleri Bakanı ile görüşürken, 'Bizde hiç terör olayı olmuyor' dedi. Keşke biz de öyle diyebilsek. Bizim hemen güneyimizde Suriye'de bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Eğitim ve strateji açısından desteklenen, çok önemli mühimmatlarla beraber desteklenen bir terör örgütü var.

Biz bu konuda septik değiliz. Her meseleyi teröre yoran bir anlayışımız yok.

Kendilerini koruyamayan ülkeler 21. yüzyılda büyük bir yalnızlık içerisindeler.

GÖÇMEN SORUNU

Avrupa rahat, ABD'de rahat. Onlar bir tek şey istiyor. Türkiye; İran, Irak, Suriye sınırlarını korusun, bize göçmen gelmesin. Biz göçmen sorununu bir terörden kaynaklanan insanların yer değiştirme sorunu olarak görmeyelim, ekonomi, adalet sorunu olarak görmeyelim. Kendi üretimlerini, ekonomileri yükseltmek, diğer ülkelerin ekonomilerini aşağıya çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sömürü düzeninin bir başka versiyonunu ortaya koymaya çalışıyorlar.

Türkiye pandemi sürecini en az hasarla atlatıyor.

"PANDEMİ SÜRECİNİ EN AZ HASARLA ATLATIYORUZ"

Türkiye pandemi sürecini en az hasarla atlatıyor. Türkiye, savunma sanayii ve şehir hastaneleri altyapısını yapmış. Türkiye bunlarla 21. asıra iyi giriş yapmış. Sayın Cumhurbaşkanımızı kim nasıl izliyor bilmiyorum. Türkiye'nin altyapı meselelerini, Türkiye'yi vesayetten kurtarma meselelerini çözdükten, çözmeye ramak bıraktıktan sonra bir atlayış daha gerçekleştirdi.

Türkiye'nin dış politikasına baktı. Türkiye'ye içeriden saldırıları biz kontrol edebiliriz. Ama dışarıdan saldırıları kontrol edebilme kabiliyetinin Türkiye'nin dönem dönem olmadığını hepimiz gördük ve şahit olduk. Darbelerle, terörle, siyasal istikrarsızlıklarla, ekonomik saldırlarla şahit olduk.

HDP'Lİ GÜZEL'İN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI

Muhalefet gibi görmezden gelemeyiz, sırtımızı dönemeyiz. Muhalefet liderleri 'Bu fotoğraflar doğru değil' demedi.

2009 yılında terör örgütüne katılmış şu resmini verdiğiniz kişi. Dicle Haber Ajansı'ndan... Zaten bizi şu anda düşürmek istedikleri tuzak tam da bu. Bize 'Terörle mücadelede nasıl bu noktaya gelirsiniz, siz kişi başına gelir seviyesini nasıl yükseltirsiniz, bu kadar büyük badireler içerisinden nasıl çıkarsınız' diyorlar.

45 BİN 800 KİŞİ FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Terörle iltisak ve irtibat kamudan ihraç için yeterlidir. 45 bin 800 kişi FETÖ'den ihraç edildi.

İBB'YE 'TERÖR' TEFTİŞİ

Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Teftiş CHP'li belediyelere özgü değil. İçişleri, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok.

"DOSYALARA EL KONULDU" İDDİASI

İBB'deki dosyalara el konulması söz konusu değildir.

YPS'YE KARŞI ALARM DURUMUNDAYIZ

DİAYDER örgüt üyelerini İBB'de işe soktu. DİAYDER YPS/PKK'yla bağlantılı. PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye karşı alarm durumundayız. 2021'de 183 terör eylemi engellendi."

KILIÇDAROĞLU'NUN DİNLENME İDDİASI

Türkiye Cumhuriyeti konuşmaları kaydetseydi Pensilvanya ile konuşmasını duyardık. Şahit de var. Çıktı dedi ya 'Ben geçmiş olsun demedim. O zaman görüştü. Biz Pensilvanya ile bir diş muayenehanesinde konuştuğumuzda 'Yurtta barış dünyada barış' sloganını konuşmadık desin. Söyleyemez. Karşımızda siyaset tanımına sığdıramadığımız ve bu ülkenin değerleriyle örtüştüremediğimiz bir kimlik var.

"KHK'LAR SAYESİNDE TÜRKİYE'DE DÜZEN SAĞLANDI"

Devletten şu ana kadar 150 bin kişi ihraç edildi. KHK'lar sayesinde Türkiye'de düzen sağlandı.

"TERÖRİST SAYISI 150'NİN ALTINDA"

Yurt içindeki terörist sayısı 150'nin altında.

"BEKÇİLİK EN ÇOK FETÖ'CÜLERİ RAHATSIZ EDİYOR"

Bekçilik sistemi Cumhurbaşkanımızın talebidir. Bu sistem geldiğinden beri hırsızlık olaylarında ciddi oranda düşüş var. Bekçilik en çok FETÖ'cüleri rahatsız ediyor.

Kaynak: A Haber

#süleyman soylu #A Haber
Yorumlar (0)
banner35
2
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 35
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11