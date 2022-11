Devlet Bahçeli: 'Zillet, millete galip gelemeyecektir'

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, diri umutlarıyla 2023'e hazırlandıklarını, dengeli ve dirayetli siyasetleriyle gelecek yılın yol haritasını hazırladıklarını ifade etti.

2023 yılında başarmanın dışında ikinci bir seçenek tanımadıklarını belirten Bahçeli, millete gönüllerini verdiklerini, ülkelerine ömürlerini adadıklarını vurguladı.

Mevlana'nın "Aşk nasip işidir, hesap işi değil; aşk adayıştır, arayış değil." sözlerini aktaran Bahçeli, millete adanmışlıklarının hesabi değil hasbi; aşklarının ise kuru laf değil kalbi hakikat olduğunu dile getirdi. Bu ilhamla Türkiye'nin her yerinde milletle buluştuklarını, dertleştiklerini anlatan Bahçeli, bu bağlamda gerçekleştirdikleri "Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantıları"nda 8 Ekim 2022'den bu yana 451 köyü şevkle ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu hafta 81 köyü daha ziyaret edeceklerini aktaran Bahçeli, şöyle konuştu:

"Köylümüzün bir bakışı candır, bir sözü lider ülke Türkiye'nin şafağıdır. Toprağın dilini bilen, köyün ve köylünün hissiyatını her açıdan tanıyan bir Genel Başkan olarak diyorum ki, köylülerimizin her sorunu sorunumuz, her talepleri siyasi ahlakımıza emanettir. Kredi ekip borç kaldırdıkları dönemler artık geride kalacaktır. Mahsulleri para edecek, besileri karın doyuracaktır. Mazot, tohumluk, gübre, elektrik, ilaç gibi girdi maliyetleri Cumhur İttifakı ile birlikte mesele olmaktan eninde sonunda çıkacaktır. Türkiye'yi doyuran vatandaşlarımıza ne yapsak azdır, yetersizdir. Arka ayağıyla kulağını kaşıyanlar köylerimizi bilemez. El tavuğunu beslerken kümeste pisliği kalanlar köylülerimizle can beraberi olamaz. Yaparsak biz yaparız, yaparsa MHP ve Cumhur İttifakı yapar ve mutlaka başarır."

Devlet Bahçeli, 13 Kasım 2022'de "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı Elazığ mitingini, 20 Kasım'da ise Samsun mitingini yapacaklarını bildirerek, "Yılmamızı gözleyenler, vazgeçmemizi düşleyenler emin olunuz ki emeğin yerde kalmayacağını, çalışmanın millet nezdindeki mükafatını kesinlikle görüp yaşayacaklardır. Biz erik dalına basmıyoruz, boş sözlere asla kulak asmıyoruz, asmaya da hiç niyet etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar gökten zembille inmemişler"

MHP lideri Bahçeli, 20'nci yüzyılın ilk 25 yılında eşi benzeri çok az görülmüş bir beka mücadelesi verildiğini, bu kısa zaman aralığında bir Türk devletinin yıkılıp yeni bir Türk devletinin kurulduğunu anlattı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden, tıpkı bir Anka kuşu gibi, milli bir devlet formatında Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğunu ve tarih sahnesindeki yerini aldığını belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yeni devlet mimarisi, bu yeni Türk devlet egemenliği mazinin bir reddi mirası olmayıp şartların zorluğundan, tarihin mecburi rota değişikliğinden ve bizatihi Türk milletinin kutlu iradesinden tecelli etmiştir. Anadolu topraklarında kurduğumuz üçüncü Türk devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu itibarla Selçuklu Devleti Türk'tür, Osmanlı Devleti Türk'tür, Türkiye Cumhuriyeti de Türklüğün muzafferlik beratıdır. 99'uncu yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet, evvela cumhurun kararı, ardından tarihi müktesebatımıza dayanan kurucu kahramanların Milli Mücadele'nin üzerine inşa edip kararlaştırdıkları millet egemenliği ve demokrasi anıtıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar gökten zembille inmemişlerdir. Nitekim hepsi Osmanlı İmparatorluğu döneminde hayata gözlerini açmışlar, Osmanlı İmparatorluğu'na hizmet etmişler, başka bir alternatif kalmadığından Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu sağlamışlardır."

Devlet Bahçeli, 20'nci yüzyılı "Türk milletinin beka, Türkiye'nin de derlenme toparlanma yüzyılı" şeklinde tanımlayarak, şunları kaydetti:

"Bize göre, Cumhuriyet'in ilk evresi doğrusuyla yanlışıyla, fazlasıyla eksiğiyle 1923-1946 arasında vücut bulan 23 yıllık tek parti dönemidir. 1946-2017 yılları arasında tecessüm ve tezahür eden 71 yıllık çok partili parlamenter sistem hayatı Cumhuriyet'in ikinci evresidir. Cumhuriyet'in 2017'den geleceğe açılan üçüncü evresi ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile anılacak ve bu şekilde tanımlanıp anlam ve derinlik kazanacaktır. Yeni hükümet sistemi esasen önümüzdeki yeni bir Türk asrının mukaddimesidir."

Bahçeli, Cumhuriyet'in üçüncü evresinin ve ikinci yüzyılının ruh köküyle felsefi muhtevasının, "Türkiye Yüzyılı" ifadesiyle ortaya konulduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı" beyanının devlet ve toplum hayatına yeni bir hedef, moment, nefes ve yepyeni bir ivme kazandırdığına işaret etti. Bahçeli, "Türkiye Yüzyılı çağrısı yeniden bir Kızılelma seferberliğinin tefekkür safhasından tezekkür, terakki, teklif ve tedarik sahasına geçişidir. Kanaatimiz odur ki, Türk milletine hizmet azmi Türkiye Yüzyılı kavrayışıyla daha da zirveye çıkacak, nihai gayemiz olan İ'la-yi Kelimetullah'a biraz daha yaklaştıracaktır." diye konuştu.

- "Cumhuriyet'in yeni yüzyılına mühür vurmak yakışacaktır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 5 Kasım 2000'de gerçekleştirdikleri 6'ncı Olağan Büyük Kurultay'da "Yüzyılla Sözleşme" hedefini açıkladıklarını anımsatarak, söz konusu beyanla "Türkiye Yüzyılı" kararlılığının üst üste çakıştığını, birbirini tamamladığını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı'nın dünya geneline, insanlık gündemine tıpkı bir cemre gibi düşme mücadelesinde sonuna kadar varız ve buna da kararlıyız." diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelin, Türkiye Yüzyılı, vizyonunu birlikte oluşturalım, birlikte inşa edelim. Gelin, Türkiye Yüzyılını, yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim." çağrısına kulak verdiklerini ve davete icabet ettiklerini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhunu ve özünü ifade eden 17 başlığın tümünü yerinde bulduklarını ve desteklediklerini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk milleti sinesinden çağ açıp çağ kapatan Fatihler yetiştirmiştir. Türk milleti adalet, şefkat, iyi yönetim ve huzur açlığı çeken mazlumlara tarihin her devrinde hızır gibi yetişmiştir. Zira Türk milleti beklenendir, özlenendir, sevilendir, yolu gözlenendir, merak edilendir, hoşgörü ve merhametin sancak gibi yükselen erdemidir. İstiklal, istikbal, huzur ve şefkat yüzyılımızın kapısı aralanmıştır. Dünyadan Türk'ü ve Türkiye'yi çekip çıkarın, geriye hiçbir şey de kalmayacaktır. Tarihi yapan, tarihi yazan, tarihe kahramanlıklarıyla ilmi ve irfanıyla istikamet çizen Türk milletine de Cumhuriyet'in yeni yüzyılına mühür vurmak yakışacaktır. Türkiye Yüzyılı, örselenmek istenen hak ve hukukumuzun sembolüdür, görmezden gelinen hakikat mücadelemizin semeresidir, Türk yüzyılıdır, Türk tarihinin yüz akıdır, Türk milletinin yeni bir zafer atılımıdır."

Bahçeli, muvaffak olacaklarını ve yüzyılın alnına Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gururla yazacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zillet ittifakı Cumhurbaşkanı adayının arayışıyla uğraşırken, Cumhur İttifakı eserleriyle, hizmetleriyle, haysiyetiyle ve vizyon projeleriyle konuşmakta ve göz doldurmaktadır. Leyleğin ömrü nasıl laklakla geçiyorsa, bunlarınki de dedikoduyla heba ve heder olmaktadır. Bu ittifakta buluşanların alayının aklını toplasınız bir incir kabuğunu doldurmayacaktır. Bunlarda ufuk yoktur, umut yoktur, huzur yoktur, hayır yoktur, halktan yana irade yoktur. Hep birlikte düşmüşler bir arka, yakında ya bir kuzgun kapacak ya da bir karga, durumları aynısıyla budur. Zillet, millete galip gelemeyecektir, Türkiye Yüzyılı'nın yakılan meşalesini söndüremeyecektir, Türkiye'nin önünü kesemeyecektir. 'Siyaset yapıyorum' diye çullarını yırtanlara, kumlu dereden geçip emeli çarpık olanlara Türk milletinin gönül kapıları sürgülüdür."

Devlet Bahçeli, Türkiye Yüzyılı vizyonunun millete, ülkeye, Cumhur İttifakı'na, Türkiye'yi umut gören mazlum toplumlara hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, hükümetini ve partisini tebrik etti.