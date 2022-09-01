Devlet Bahçeli: 'Sosyal medyada denetim şarttır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısında konuştu. MHP lideri, "Son gelişmeler göstermiştir ki, sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması şarttır. Ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması zorunluluktur. İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması ahlaksızlıktır. Siyaset hizip üretirse bunun altından kalkması zordur" dedi.

Bahçeli, "Bir isim üzerinde uzlaşmaktan aciz kaldılar. Adaylık tartışmaların istikametini değiştirmeye çalışma zillet adına beyhude bir çabadır" diye konuştu.

MHP lideri soru cevap kısmında erken seçim için, "Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları:

MHP, Türkiye'nin 100. yıl dönümüne hem aklen hem zihnen hem siyaseten hem de moralmen hazır kıvama çoktan gelmiştir. Partimiz tüm inancıyla 2023'e kilitlenmiştir. Hiç kimse yürüyüşümüzü engelleyemeyecektir. Son gelişmeler göstermiştir ki, sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması şarttır. Ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması zorunluluktur.

İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması ahlaksızlıktır. Siyaset hizip üretirse bunun altından kalkması zordur. Suç varsa bununla ilgili ne yapılacağı mevzuat hükümlerince açıktır. Yargısız infazların demokrasi ile bağdaşmadığı açıktır. Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp siyaset oluşturmaya heveslenen muhalefet partilerinin acizliği artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır. Milli birlik ve güvenliğimiz sosyal medyanın dipsiz kuyularında tahrip edilemeyecektir. Böylesi bir zillete asla müsaade edilmeyecektir. 2023 seçimlerini lekelemek hiç kimsenin muvaffak olamayacağı karanlık bir teşebbüstür.

Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız diye aklınca ön alan CHP Genel Başkanı'nı da siyasi edep ve terbiye sınırlarına dönmelidir. Savruk ve sefil zihniyet cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle yollarını ayırmakla kalmamış, Türkiye muhaliflerinin çatlak sesi hale gelmiştir. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı sakattır. Sokak aralarında kanunsuz gösteri yapan nöbetçi provokatörlere Türk polisinin yaptığı müdahale anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmıştır. Geçen günlerde yaşanan sokak eyleminde görevinin gereğini yapan polis hakkında suç duyurusu yapılması namertliktir. CHP işte budur. Sözde öğretmene yapılan efeliği affetmeyeceğiz diyen Kılıçdaroğlu, sen affetsen ne yazar, affetmesen ne yazar. MHP, kahraman güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındadır.

MİLLET İTTİFAKI'NA ADAY GÖNDERMESİ

Bir isim üzerinde uzlaşmaktan aciz kaldılar. Adaylık tartışmaların istikametini değiştirmeye çalışma zillet adına beyhude bir çabadır. Kulisleri kaynatan, dedikodu çarkını döndüren partilerin asıl üzerinde durmaları gereken husus, aynı şeyleri söylemeleri değildir. Önemli olan söylediklerinin ne kadar arkasında durduklarıdır. Zillet ittifakı fikri ve fiili olarak dağılmıştır. Masa devrilmiş, altından Emek ve Özgürlük isimli sol ve bölücü bir ittifakın ortaya çıktığı görülmüştür. Emperyalizmin kumandası altına giren sol blokun durum muhasebesi yapması tutarlılık gereğidir. Geçmişte 6. Filo'ya taş atanlar bugün 6. Filo'nun güvertesinde el ele tutuşmuşlardır.

Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur. (Yunanistan'ın Ege'deki tacizi) Karşılıksız bırakılmaması gereken bir haydutluktur.

MHP'DEN SEÇİME DOĞRU 4 STRATEJİ

MHP, 2023 yılındaki seçimlere olağanüstü bir adanmışlık ve kararlılıkla hazırlanmaktadır. 9 aylık sürede takip edilecek stratejik hedeflerimiz şunlar olacak:

1. Yüzyüze temas ve iletişim yaygınlaşacak.

2. 2023'e Doğru Aday Belli, Karar Net açık hava toplantılarımızın ilki Sivas'ta 4 Eylül'de gerçekleşecek.

3. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeniden seçilmesi için olağanüstü gayret sarf edilecek.

4. MHP tuzaklara düşmeden, saldırılara teslim olmadan, sabırlı, inançlı ve ilkeli şekilde kutlu mücadelesine devam edecek.