Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarına ilişkin, "Partimiz 50 milletvekiliyle Türk siyasetinin kilit ve stratejik aktörü haline gelmiştir. Elde ettiğimiz bu sonuç başarıdır ve saygındır." dedi.

TBMM 28. Yasama Dönemi'nin ilk MHP TBMM Grup Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bahçeli, toplantıda yaptığı konuşmada, TBMM'nin yeni yasama döneminin millete, ülkeye, siyasi partilere ve demokrasiye hayırlı olması temennisinde bulundu.

TBMM üyeleri olarak millet hizmetine başlarken namus ve şeref gibi değerler üzerine ettikleri yeminin, paha biçilemez nitelikte ve hepsi adına bağlayıcı olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Ancak bu yemini daha da önemli ve öncelikli hale getiren husus ise taşıdığımız vekalet görevine müteselsilen göstereceğimiz samimiyet ve sadakattir. Tam tersi davranışlar bu yeminin sembolik bir seremoniye dönüşmesini sağlayacaktır. Temennim odur ki müspet ve müstesna mesajlarla açılmış olan Meclis'in, milletvekili ant içme metnindeki ulvi sözlerin gerçek anlamları ile temsil edilen bir yer olmasıdır. Siz değerli arkadaşlarım başta olmak üzere, bütün milletvekillerimizin ettikleri yemine bihakkın bağlı ve sadık kalmalarını ümit ediyor, bunu hassaten bekliyor ve diliyorum."

- "Parlamenter sisteme geri dönme hayalleri suya düşmüştür"

Bahçeli, 28 Mayıs 2023'te yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminin üzerinden geçen altıncı günde yeni kabinenin göreve başlamasını, ülke adına mühim ve müthiş bir gelişme olarak nitelendirerek, "Bu tablo aynı zamanda kökleşen siyasi istikrarın somut bir yansımasıdır. Parlamenter sisteme geri dönme hayalleri suya düşmüş, milletimiz bu siyasi hedef sahiplerine itibar etmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve genel seçimi aynı zamanda referandum olarak gören ve gösteren partilerin, tarihin yanlış yerinde konuşlandıklarını ve kaybettiklerini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit ve tescil etmiş, parlak geleceğini bu sistemsel mimaride gördüğünü iyice netleştirmiştir. Türkiye'mizin önü açılmakla kalmamış, yönetim hayatımızdaki denge ve düzen kurumsallaşmıştır. Bir rejim içinde teşekkül eden siyasi iktidar yapısı meşruluğunu doğrudan doğruya inançlardan ve tecelli eden iradeden almaktadır. Toplumun büyük çoğunluğunun inançlarına uygun olan iktidar ve yönetim sistemi hem hukuki hem de meşrudur. Türk milleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tecessüm eden kabineye ve bu kabinenin içinde doğduğu yönetim sistemine inanmış ve onay vermiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geride kalan iki seçimden de güçlenerek çıkmıştır."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin munzam ve muntazam avantajlarının siyaset ve demokrasi kültürüne bahar havası getirdiğini ifade eden Bahçeli, "Yeni sistemde hükümet bizzat millettir, millet de hür ve egemendir. Parlamenter sistemin arıza çıkaran, su kaynatan, sorun üreten, huzur ve istikrara pranga vuran, dahası mutabakat yerine kronik münakaşaları kesintisiz tırmandıran mahsurları hepten giderilmiş, Türkiye'miz deyim yerindeyse ayak bağlarından tümüyle kurtulmuştur." dedi.

Bahçeli, Türkiye'nin 3 Haziran 2023'ten itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine resmen geçiş sağladığını söyleyerek, "Önümüzdeki dönem, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma dönemidir. Önümüzdeki dönem, lider ülke Türkiye idealinin tıpkı bir cemre gibi önce milli yüreklere, ardından da bölge ve dünya geneline düşme dönemidir." ifadelerini kullandı.

- "Türk milleti zilletin defterini dürmüştür"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, milletin sözü üstüne söz, iradesi üstünde bir irade olamayacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türk milleti 14 Mayıs’ta da, 28 Mayıs’ta da dosta güven, düşmana korku salmıştır. Türkiye'nin aleyhine hesap yapanları, proje yazanları, fırsat kollayanları şaşkına ve bağlantı ipi kopmuş şamandıraya çevirmiştir. Küresel mihrakların arkasına saklanıp istismar ve ihanet masasına oturanlar yanılmış, yabancılaşmış, yanlışa ve yalana gömülmüş, aynı şekilde yıkılmış viraneye dönüşmüştür. Terör örgütleriyle yol yürüyenler, zalimlerin gizli ajandasına hizmetkarlık yapanlar akıntıya karşı devamlı kürek çekmiş, ne var ki sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır. Türk milleti kaderine, geleceğine, tarihi haklarına ve muhteşem varlığına sahip çıkma basiret ve başarısını hür iradesiyle, haysiyetli tercihiyle göstermesini bilmiş, zilletin defterini dürmüştür."

MHP'nin, seçimde toplamda 5 milyon 484 bin 820 oy sayısı ve yüzde 10,07 oy oranıyla "şeytani planları alt üst ettiğini, şiddetli iftiraları boşa çıkardığını, şirret saldırı dalgasını kırıp attığını" dile getiren Bahçeli, "Partimiz 50 milletvekiliyle Türk siyasetinin kilit ve stratejik aktörü haline gelmiştir. Elde ettiğimiz bu sonuç başarıdır ve saygındır." diye konuştu.

Bahçeli, seçim sonuçlarına ve alınması gereken tedbirlere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Hiç şüpheniz olmasın ki, yerimizde sayamayız, olduğumuzla yetinemeyiz, bu bize yeter diyemeyiz. Her zaman ve her şart altında daha fazlasına talip olmalıyız ve bunun için de insanüstü bir emek harcamalıyız." sözlerini sarf etti.

Türk milletinin, seçimlerde kendilerini mahcup etmediğini, "yeminli Türkiye düşmanlarını" güldürmediğini söyleyen Bahçeli, dünya siyasetinde bu kadar komploya, suçlamaya, kötülemeye ve haksızlığa maruz kalıp da ayakta durabilen, oyun içinde oyun kuranları hallaç pamuğu gibi fırlatıp atan ikinci bir partiden bahsedilemeyeceğini söyledi. Partisinin, bu vasfıyla nadide bir siyaset ekolü olduğunu belirten Bahçeli, "Üç hilal Türk siyasetinin yükselen markası, milli gönüllerde yer tutmuş ecdat yadigarıdır." dedi.

- "Çürüklerle yolumuz da yönümüz de ayrıdır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin yüreksizlerle, yükte hafif pahada ağır menfaatlerinin kölesi olmuş siyasi devşirmelerle ne bugün ne de gelecekte işi ve ilgisi olacağını belirterek, "Bir zamanlar hasbelkader aramızda bulunup tefrika ve tezvirat imalatından başka bir şeye yaramayanların davamız üstünden at pazarlığı ve siyaset cambazlığı yapmaya cüret etmeleri öncelikle kendi acziyetleri ve çürümeleridir. Bizim çürüklerle yolumuz da yönümüz de ayrıdır, Yunus'un dediği gibi, 'Her dem taze doğarız, bizden kim usanası'." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın teklemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tökezlemesi, Türkiye'nin tefessüh etmesi için her iğrenç ve ilkel yola müracaat edildiğini anlatan Bahçeli, "Cumhur varlığını korumuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü demokrasiyle taçlanmış ve aydınlanmıştır. Nitekim Cumhur İttifakı, TBMM'de üstünlüğü gene kazanmış, muktedir siyasi yapısını hamdolsun muhafaza etmiştir. Türkiye'nin istikrarlı gelişim ve ilerleyişine milletimiz omuz vermiştir." değerlendirmelerinde bulundu.

Devlet Bahçeli, kurdun dondurucu kışı geçirdiğini, fırtınalara direndiğini ancak yediği ayazı da hiç unutmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"(Baharı getireceğiz) diyenlerin şimdi damı karla kaplanmış, ne Pensilvanya'da ne de Kandil'de güneş açmıştır. 'Direne direne kazanacağız' diyenlerin ocağına incir ağacı dikilmiş, zillet cephesi süngü düşürmüştür. 'Birleşe birleşe kazanacağız.' diyenler, dağıla dağıla sağa sola savrulup gitmiş, CHP'ye yuva yapan siyasetin guguk kuşları seçimlerin hemen ardından taşıyıcı bedenlerine sırt dönmüştür. Cumhur İttifakı'nın başarısını 'Pirus Zaferi' metaforuyla gölgelemeye çalışanlar da çizgili pijamalarını giyip Türkiye'nin yükselişini tırnaklarını yiyerek izlemeye başlamışlardır."

- "Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik"

Milletten aldıkları destekle haşin, hain ve habis bir kuşatmayı yardıklarını vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Boyalı medyanın kirli manşetlerini yendik. Gayri ahlaki algı operasyonlarını geçtik. Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Tuzak kurdular, bozduk. Çöktü dediler, dimdik doğrulduk. Oyumuzu yüzde 2-3 gösterdiler; hiç aldırmadık, hiç de oralı olmadık. Baraja takılacağımızı söylediler, coşkun ırmaklar gibi taştık, yangın yerinde gül olup açtık, karanlık gecede hilal olup parladık. Bitti dediler, yeni ve yeniden güç devşirerek koşmaya başladık. Onlar bizi tanımıyor, fakat biz menfur ve melun niyet sahiplerinin alınlarına yapışmış etiket fiyatlarında kaç kuruş yazdığını, bunların ne kadar ucuzlaştığını gayet iyi biliyoruz."