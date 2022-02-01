Devlet Bahçeli'den İBB Başkanı İmamoğlu'na istifa çağrısı

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı zaruridir. Beklentimiz Ukrayna ve Rusya'nın arasında barış ve sükunet olmasıdır. Bu ülkenin en ciddi talihsizliği güç blokları arasında sıkışıp kalmasıdır. Ukrayna'nın işgal edilip edilmeyeceği, Rusya ve ABD'nin görüşmelerine bağlanmıştır. NATO Genel Sekreteri, NATO'nun olası işgal durumunda, NATO'nun Ukrayna'ya işgal gücü gönderilmeyeceğini belirtmiştir. ABD yönetimi Kafkas'lardaki gerilimi tırmandıran bir politika izlemektedir.

MHP olarak bu sürecin arkasında duruyor, Rusya ve Ukrayna arasındaki sıkıntının çözülmesini arzu ediyoruz.

İSTANBUL'DA ALINMAYAN ÖNLEMLER

İstanbul'a perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Birşelik Krallık'ın büyükelçisi ile görüşeceğini 25 gündür aklında tutan CHP'nin belediye başlanı Meteoroloji'nin uyarıları unutamamıştır. Balığa tuz dökmeyi akıl etmiş ama yolları tuzlamayacak yönetim becerisine sahip olamamıştır. İstanbullu vatandaşlarımızı çetin kış şartlarına mahkum etmiştir. İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir. Bir büyükelçiyi 16 milyon İstanbulludan daha çok önemsemiştir. Normal şartlarda İstanbul belediye başkanın pek tabi herkesle görüşmesi normaldir. Normal olmayan bir ortamda lüks bir mekanda görüşülmesidir.

Bize göre bir belediye başkanının büyükelçiyle düşüp kalması normal değildir. İstanbul belediye başkanlığını kişisel hırsları için kullanan birinin güvenliği sıfıra inmiştir. Sözcüsüde İsviçre'de karla mücadele etmiştir. İşte CHP'nin önü arkası özü ötesi bundan ibarettir. Ne utanmaları var ne sıkılmaları. Mobese kayıtlarına düşünce de kızılca kıyamet koparırlar. Yüzsüzce mobesiyi dile dolamaktan geri durmazlar. Şiddetli kar fırtınası varken, balıkçıda ne aradığınızı hangi gizli emellerin peşinden koştuğunuzu açıklayın. Çıkın meydana milletin kafasında biriken soru işaretlerini giderin. açığı olanların mobeseden şikayet etmeleri gayet doğaldır.

Abdülhamit Gül'ün görevinden affını istemesini mobese kayıtlarına bağlayan zihniyeti milletimiz kanmayacaktır.

İMAMOĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

İBB başkanı derhal görevinden affını istemeli, İstanbul'un önünü açmalıdır.

Demokrasi ihanetin kılıfı olamaz. Demokrasi sövüp saymanın yakıp yıkmanın meşruiyet zihniyeti olamaz.

SEDEF KABAŞ'A TEPKİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek, düşünce özgürlüğü sayılamaz. Bu bir suçtur. Hz. Adem ile Havva'ya haraket etmek, bir şarkı sözü olamaz. Hakaret eden küfreden faşizan arzularını ilk fırsatta açık eden kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmalıdır.

Bir televizyon kanalında, Cumhurbaşkanı'na hakaret edene sessiz kalanların Trabzon'da bir çocuğun heyecanla söylediklerini dillerinden düşürmemeleri iki yüzlülüğün göstergesidir.

Terörizmin değirmenine su taşımanın neresi haktır, neresi hukuktur. Terörist Demirtaş'a methiyeler düzmek ihanettir.

Terörle mücadele sürecinde demokrasinin hiçe sayıldığını iddia etmek terör ağzıdır. Demokrasiyi korumak için terörle mücadele ediliyor ey Kılıçdaroğlu bundan haberin var mı? Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diyen Kılıçdaroğlu, senin yolun nereye gidiyor? Kılıçdaroğlu trolleşmiş bir figür olarak aykırı davranmaktadır. Eğer ille de demokrasiye ulaşacak bir yol aranıyorsa, başkent Ankara'nın yolları her bir vatandaşımıza açıktır.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlığı yapıyorlarmış. Ancak oturacakları masanın düzenine karar verememişler. Bu zillet ittifakının Türkiye'ye katacağı hiçbir şey yoktur. Kılıçdaroğlu geçen hafta katıldığı bir televizyon kanalında bu milleti barıştıracağız demiştir. Kılıçdaroğlu bu millet ne zaman birbirine küsmüştür? Türkiye'yi yaylım ateşine tutmana, nifak saçmana müsaade etmeyeceğiz.