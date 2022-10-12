Devlet Bahçeli başkanlığında MYK ve MDK toplantısı yapılacak
Devlet Bahçeli'nin başkanlığında saat 14.00'te MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısı yapılacak.
İç Politika 12.10.2022, 11:25
MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi 2023 seçim hazırlıkları olacak.
MHP Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 14.00'te başlayacak.
Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıda eylül ayında Sivas, Bursa, Kayseri ve Erzurum'da yapılan seçim mitingleri değerlendirilecek.
Pazar günü Konya'da düzenlenecek "2023'e doğru aday belli, karar net" temalı mitingin hazırlıkları konuşulacak. Seçmene verilecek mesaj üzerine istişarelerde bulunulacak.
Birçok konu masada olacak
MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu'nda iç ve dış gelişmelerle, Meclis çalışmaları da masada olacak. Bunun yanı sıra terörle mücadele operasyonları ile ekonomideki son durum ele alınacak.
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