banner38

Devlet Bahçeli, 2023 seçimleri için sahaya iniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 seçimleri için ilk mitingini yarın Sivas'ta yapacak.

İç Politika 03.09.2022, 10:11
Devlet Bahçeli, 2023 seçimleri için sahaya iniyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2023 seçimleri için sahaya iniyor. Bahçeli ilk mitingini Sivas Kongresinin yıl dönümünde yarın Sivas'ta yapacak. Konuşmasında "Adayımız Belli, Kararımız Net" mesajı verecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde yapılan atılımları anlatacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahaya iniyor. 2023 seçimleri için ilk mitingini yarın yapacak.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas Cumhuriyet meydanında halka seslenecek.

"Adayımız belli, kararımız net"

Bahçeli, Cumhur İttifakı vurgusu yapacak. "Bizim adayımız belli, kararımız net" mesajı verecek.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine değinecek. 2018'den bugüne yapılan atılımlardan bahsedecek.

Ekonomik gelişmelerden terörle mücadele operasyonlarına ve dış politikaya kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunacak.

Türkiye'nin yeni bir anayasa neden ihtiyaç duyduğunu anlatacak.

Sahada Cumhur İttifakı vurgusu yapacak

Mitingler '2023'e Doğru Aday Belli, Karar Net' sloganı ile yapılacak. Bahçeli, Sivas'ın ardından Bursa, Kayseri ve Erzurum'a gidecek.

Sonrasında Kastamonu, Elazığ ve Adana'da da mitingler yapılması planlanıyor.

#Devlet Bahçeli #2023 seçimleri
Yorumlar (0)
banner35
24
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Trabzonspor 5 10
4. Adana Demirspor 4 9
5. Konyaspor 4 8
6. Fenerbahçe 4 7
7. Başakşehir 3 7
8. Galatasaray 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 5 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 4 5
8. Göztepe 4 5
9. Keçiörengücü 3 4
10. Boluspor 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. M. United 5 9
6. Liverpool 5 8
7. Leeds United 5 8
8. Fulham 5 8
9. Southampton 5 7
10. Chelsea 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Celta Vigo 4 7
7. Atletico Madrid 3 6
8. Osasuna 3 6
9. Real Sociedad 3 6
10. Mallorca 3 4
11. Almeria 3 4
12. Rayo Vallecano 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 4 0
banner23