Deva Partisi İstanbul ve Ankara kararını verdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı kazanmak iddiasıyla aday çıkartacaklarını açıkladı.

Genel seçimlerden büyük bir hayal kırıklığı ile çıkan muhalefette gündem yerel seçimler.

Millet İttifakı'nın dağılmasıyla muhalefet partileri yerel seçimlere kendi adayları ile girme kararı aldı.

CHP listelerinden TBMM'ye 15 milletvekili sokan DEVA Partisi de onlardan biri.

Genel Başkan Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde seçime kendi adayları ile girme kararlarını duyurmuştu.

Babacan, Halk TV'de katıldığı İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

"ANKARA VE İSTANBUL'DA TABİİKİ ADAY ÇIKARTACAĞIZ"

Kazanma iddiasıyla tüm illerde aday çıkartacaklarını söyleyen Babacan, İstanbul ve Ankara için de kesin ifadeler kullandı.

Küçükkaya, İstanbul ve Ankara için üzerine basa basa "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı aday çıkartacak mısınız?" sorusunu iki kez tekrarladı.

Babacan'ın cevabı ise kısa ve net oldu: "Tabii ki! bütün Türkiye'de..."

Babacan, Küçükkaya'nın "İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyorsunuz ve umursamıyorsunuz..." sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"BİZ ADAYIMIZI KAZANMAK İÇİN ÇIKARTACAĞIZ"

Biz adayımızı ortaya koyacağız. Bizim adayımız kendisi kazanabilir. Bizim adayımızın olması diğer adaylardan hangisine ne kadar faydası olur kaybetme senaryosunda onun muhasebesi ancak seçimden sonra yapılabilir. Biz adayımızı kazanmak için çıkartacağız.