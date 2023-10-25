Deva Partisi İstanbul'da toplu istifa

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) İstanbul'daki çok sayıda ilçe başkanı ve ilçe yöneticisi partiden istifa etti. İstifa açıklamasını yapan Esenyurt Kurucu İlçe Başkanı Halis Kahriman, "Siyasi parti kuruyorsan, kendine ve ekibine güveniyorsan kendi logonla seçime gireceksin. Gelinen noktada DEVA Partisi artık bir parti olarak değil, bir dernek hâline geldi" dedi.

DEVA Partisi İstanbul İl Teşkilatı, bugün toplu istifa depremiyle sarsıldı. Partinin Esenyurt Kurucu İlçe Başkanı Halis Kahriman ile 12 ilçe başkanı daha Büyükçekmece’deki bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla bugün partiden ayrıldığını duyurdu.

İstifa eden Zeytinburnu Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Bilgiç, Sancaktepe Kurucu İlçe Başkanı Mutalip Geçer, Bahçelievler Kurucu İlçe Başkanı Tarık Özaydın, Esenler Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Yöney, Sultanbeyli Kurucu İlçe Başkanı Orhan Aktaş, Fatih Kurucu İlçe Başkanı Celalettin Bulunmaz, Sultangazi İlçe Başkanı Tarkan Yolat, Küçükçekmece İlçe Başkanı Eda Ateş Adıyeke, Bağcılar İlçe Başkanı Erkan Şanlı, Esenyurt İlçe Başkanı Mehmet İnan, Beylikdüzü İlçe Başkanı Önder Karaburun, Silivri İlçe Başkanı Fatih Demir ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri de toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Kahriman, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile partinin üst yönetim kuruluna güvenlerinin kalmadığını belirterek şunları söyledi: “Partiyi sürekli küçülttüler. Maalesef partiyi bu hâle getirdiler. Türkiye’de siyasi parti kuruyorsan, kendine ve ekibine güveniyorsan kendi logonla seçime gireceksin. Eğer bu yüreğiniz yoksa, topluma güven vermiyorsanız, seçmene güven vermiyorsanız başarılı olamazsınız. Kusura bakmayın. Nitekim gelinen noktada DEVA Partisi artık bir parti olarak değil, bir dernek hâline geldi. Ben ve arkadaşlarım bundan sonraki süreçte inşallah ülkemizin, çocuklarımızın geleceği, hukukun üstünlüğü, demokrasi, adalet, özgürlük için mücadele edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi'nin İstanbul'daki ilçe başkanlarından bir grubun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen günlerde İstanbul’da bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Yazık. Yakışmadı Kemal Bey” ifadeleriyle görüşmeye tepki göstermişti. Görüşmede yer aldığı belirtilen isimlerden biri olan Esenyurt Kurucu İlçe Başkanı Halis Kahriman, "Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin nezaket çerçevesinde yapıldığını belirterek herhangi siyasi bir anlaşma yapmadıklarını" söyledi. Bu görüşmenin ardından istifaların gerçekleşmesinin görüşmeyle bir alakasının olmadığını da belirten Kahriman, "ruh olarak partiden uzun süre önce ayrıldıklarını" dile getirdi.