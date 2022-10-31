Deniz Baykal'ın kızı CHP'den istifa etti
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medya adresinden CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
İç Politika 31.10.2022, 16:00
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
Baykal, Twitter hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaştı.
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