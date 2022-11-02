Deniz Baykal CHP'den istifa mı edecek? Oğlundan ilk açıklama geldi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'ın CHP’den istifa etmesinin ardından Deniz Baykal'ın da istifa edeceği iddiaları üzerine oğlu Ataç Baykal'dan açıklama geldi. Oğul Ataç Baykal," Babam ile konuştum. Aslı’nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Babam, CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın partiden istifa edeceği iddiaları üzerine konuşan oğlu Ataç Baykal, "Babam, CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor" dedi.

Baykal'ın da istifa edeceği iddialarının çıkması üzerine oğlu Ataç Baykal'dan açıklama geldi.

Bizim TV’ye konuşan Ataç Baykal şunları söyledi:

"Babam ile konuştum. Aslı’nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı’nın istifası Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir. Babam, kendisi CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor. Aslı’nın istifası için babam, ‘Bana bu bildirildi, oturup konuşalım diye önceden sorulmadı’ dedi."

Ataç Baykal, "Ben Aslı’nın CHP üyesi bile olduğunu bilmiyordum. Bu tartışmalar üzerine üye olduğunu öğrendim. Devlet memuru olmasaydım ben bugün CHP’ye üye olurdum" dedi.