Demirtaş'tan Millet İttifakı'na çağrı: "Ben aday olsam kazanırım"
Edirne'de cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş başkanı Demirtaş, muhalefete seslenerek kendisinin cumhurbaşkanı adayı yapılması halinde kazanacağını iddia etti.
6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından ittifaka çağrı yaptı.
"BEN MUHALEFETIN ORTAK ADAYI OLSAM"
Açıklamasında "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım" diyen Demirtaş, "Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor." dedi.
"YAN YANA DURMAKTAN KORKMAYIN"
Demirtaş paylaşımında ayrıca "Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız." ifadelerini kullandı.
SİYASİ YASAK İSTENMESİNE KARŞI AYM'YE DİLEKÇE VERDİ
Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kapatma davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da aralarında 700'e yakın siyasetçi hakkında siyaset yasağı getirilmesini istemişti. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş da hakkında siyasi yasak istenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı'na dilekçe verdi.
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