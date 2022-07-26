DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığı Karma Komisyon'da
TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığını görüşmek üzere bir araya geldi.
İç Politika 26.07.2022, 12:43
AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki toplantıda, Hazırlık Komisyonunun, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu ele alınıyor.
Beyazıt'ın, toplantının başlangıcında basın mensuplarının salondan çıkmasını istemesine HDP'li milletvekilleri itiraz etti ve kısa süreli tartışma yaşandı. Toplantı basına kapalı devam ediyor.
Hazırlık Komisyonu, Aydeniz hakkında "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla düzenlenen 5 yasama dokunulmazlığı dosyasına ilişkin dokunulmazlığın kaldırılması kararı almıştı.
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