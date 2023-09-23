Davutoğlu'ndan AK Parti'ye görüşme mesajı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, AK Parti ile görüşebileceklerini belirterek, "Kimseye kapıyı kapatmayız" dedi.
İç Politika 23.09.2023, 15:14 23.09.2023, 15:17
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimlerden önce kendisiyle görüşmeyi reddeden AK Parti'ye yeniden görüşme mesajı verdi.
Davutoğlu, ülke menfaatine atılabilecek her türlü adım için iktidar ile görüşmeye hazır olduklarının altını çizdi.
İşte Davutoğlu'nun kendi sosyal medya hesabından paylaştığı o mesaj:
Kimseye kapıyı kapatmayız. pic.twitter.com/mpsGpUVZMz— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) September 22, 2023
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