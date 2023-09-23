Davutoğlu'ndan AK Parti'ye görüşme mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimlerden önce kendisiyle görüşmeyi reddeden AK Parti'ye yeniden görüşme mesajı verdi.

Davutoğlu, ülke menfaatine atılabilecek her türlü adım için iktidar ile görüşmeye hazır olduklarının altını çizdi.

İşte Davutoğlu'nun kendi sosyal medya hesabından paylaştığı o mesaj: