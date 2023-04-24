Davutoğlu'na ailesi bile oy vermeyecek
Davutoğlu, 90 yaşındaki halasının bile kendisine oy vermeyeceğini itiraf etti
İç Politika 24.04.2023, 13:29 24.04.2023, 13:31
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP ile ittifak yaptıkları için ailesinden bazı bireylerin kendisine oy vermeyeceğini açıkladı.
Yedili Masa’nın ortağı Davutoğlu, halasının CHP sebebiyle kendisine oy vermeyeceğini söyledi:
"Halam 'bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz' demiş, çünkü hayatı boyunca CHP karşısında yer almış."
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