Davutoğlu'na ailesi bile oy vermeyecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP ile ittifak yaptıkları için ailesinden bazı bireylerin kendisine oy vermeyeceğini açıkladı.

Yedili Masa’nın ortağı Davutoğlu, halasının CHP sebebiyle kendisine oy vermeyeceğini söyledi:

"Halam 'bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz' demiş, çünkü hayatı boyunca CHP karşısında yer almış."