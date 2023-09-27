Davutoğlu tutunacak ittifak arıyor

Genel seçimlerden kazançlı çıkan Gelecek Partisi gözlerini yerel seçimlere çevirdi. Yerel seçimlerle ilgili konuşan Ahmet Davutoğlu, ittifak yapılma ihtimali olması durumunda bütün partilere kapılarının açık olduğunu belirtti.

Gelecek Partisi, bugün Ankara'da Etimesgut 2. Olağan İlçe Kongresi'ni yaptı. Burada konuşma gerçekleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yerel seçimlere yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ahmet Davutoğlu, ittifak ihtimalı olma durumunda bütün partilere kapılarının açık olduğunu belirtti.

Davutoğlu yerel seçimlere ilişkin şunları söyledi:

Biz iktidarı cezalandırmak, insanları cezalandırmak için siyaset yapmıyoruz. İnsanları, iktidarı ve iktidar sahiplerini iyiye, hayra davet etmek için siyaset yapıyoruz. Eğer onlarda olumlu bir adım görürsek, gerçek bir çete mücadelesi yürütürlerse, eğer özgürlükleri arttıran, yasakları azaltan bir adım görürsek, evet onlarla da görüşür, onlarla da siyasetimizin gereği olarak olumlu olan her şeye destek veririz. Ama asla iktidarın payandası konumunda kalmak isteriz. Önce eylemi görmek isteriz. 4 aylık karneleri çok kötü söyleyeyim. Karneleri düzelirse 'iyi yaptınız' deriz. Karne bozulursa, sonuna kadar mücadele ederiz... Parti yönetimimizde aldığımız karar mucibince Türkiye'nin her yerinde ittifak ihtimalleri mahfuz tutulmak üzere kendi logomuzla seçime girmeye hazır hale geleceğiz. Ama bir ittifak ihtimali olma durumunda da bütün partilere kapımız açıktır. Hiç kimseyi dışlamıyoruz hiç kimseyi kenarda tutmuyoruz.

"BU ENFLASYON SÖZ DİNLEMİYOR"

Ahmet Davutoğlu konuşmasında ayrıca hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirdi.

Faizin seçimden sonra yüzde 30'lara çıktığına dikkat çeken Davutoğlu, "Türk lirası bu faizi yükseltmelere rağmen yüzde 30 değer kaybetmiş. Faiz düştü enflasyon tırmandı. Faiz yükselttiler enflasyon yine tırmandı. Bu enflasyon söz dinlemiyor" dedi.