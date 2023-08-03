Davutoğlu'nun Akşener'den ne istediği ortaya çıktı

Meral Akşener'in A takımında olan isimlerden biri olan Ahat Andican, Ahmet Davutoğlu'nun Akşener ile yaptığı görüşmede milletvekili seçimleri için kendilerinden 40'ın üzerinde vekil talebinde bulunduğunu söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı Medyascope yayınında CHP listelerinden seçime girmenin hata olduğunu söylemişti.

Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Her şeyi denedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm. 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim." dedi.

Davutoğlu'nun muhalefeti karıştıran sözleri sonrası İyi Parti'den seçimlerin ardından istifa eden Ahat Andican'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İyi Parti'nin ağır topu açıkladı: Akşener'e teklif götürüldü

TV100 ekranlarında Kübra Par'ın sunumuyla yayınlanan Farklı Açılar'da Ahmet Davutoğlu'nun sözleri masaya yatırıldı.

İyi Parti'nin kurucularından ve 27. dönem İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Davutoğlu'nun Akşener'e teklif götürdüğünü ilk kez açıkladı.

Andican, o dönem Akşener ile konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Daha sonra Ahmet Davutoğlu'nun Akşener'e bir taleple geldiğini belirten Andican, Gelecek Partisi liderinin 40'ın üzerinde milletvekili isteğinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Ahat Andican'ın ifadeleri şu şekilde:

"Ben o dönemde sayın genel başkanla bir ön görüşme de yapmış olduğum için biliyorum. Sayın Davutoğlu böyle bir taleple geldi. Birlikte şey yapalım falan ama istediği rakam çok yüksekti. 40’ın üzerinde milletvekili istedi. İki parti bir araya gelirse 100’ün üzerinde milletvekili çıkarılacağı iddiasıyla geldi."