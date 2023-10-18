Davutoğlu'ndan hükümete arabuluculuk önerisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Grup Toplantısı'na Filistin atkısı takarak katıldı.

Burada konuşma gerçekleştiren Ahmet Davutoğlu, Gazze'de meydana gelen hastane saldırısını lanetledi.

"Son nefesime kadar Filistin'in yanındayım"

Yapılanın bir savaş suçu, katliam ve devlet terörü olduğunu söyleyen Davutoğlu, son nefesine kadar Filistinlilerin yanında olduğunu belirtti.

Arabuluculuk çağrısı

İki ülkeye arabuluculuk çağrısı yapan Davutoğlu, bundan önceki savaşlarda kendisinin çabalarıyla barışın sağlandığını ifade etti.

"3 savaşta da arabuluculuk bizzat benim üzerimden yürütüldü"

Ahmet Davutoğlu arabuluculuk çağrısında şunları kaydetti:

Biz arabuluculuk yapmayı da biliriz. 3 savaşta da arabuluculuk bizzat benim üzerimden yürütüldü. Bugün de resmi görevimiz olmasa da arabuluculuk görevimizi sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Davutoğlu, Filistinlilerle dayanışma için Türkiye'de derhal ulusal yas ilan edilmesi gerektiğini belirterek, oluşturulacak bir TBMM heyetinin bombalanan hastaneye gitmesini istedi.

Türkiye'deki İsrail karşıtı eylemlerin engellenmemesini talep eden Davutoğlu, Türkiye'nin insani yardım koridoru açılmasına da öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

"İsrail Büyükelçisi derhal gönderilmeli"

İsrail'e yönelik yapılacaklar konusunda maddeler halinde istek ve taleplerini dile getiren Davutoğlu, "İsrail büyükelçisi derhal Türkiye'den gönderilmelidir." dedi.

"Dün kimden talimat alındı da biber gazı sıkıldı"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

Derhal ulusal yas ilan edelim. TBMM heyeti oluşturulsun, bu bombalanan hastaneye gitsin. Burada konuşmakla olmaz. Kimse İsrail karşıtı eylemleri engelleyemez. Dün kimden talimat alındı da biber gazı sıkıldı. Burası İngiltere, Almanya değil. Türkiye insani yardım koridoru açılmasına öncülük etsin. İsrail Büyükelçiliği, derhal Türkiye'den gönderilmelidir.