Davutoğlu'ndan Demirtaş çıkışı: "Demirtaş'ın tutuklu olmasını doğru bulmuyorum"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kısa Dalga'dan Beril Eski'ye konuştu.

Davutoğlu, gündemdeki konuları değerlendirdiği açıklamalarında, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuyla ilgili de görüşlerini paylaştı.

"DEMİRTAŞ'IN TUTUKLU OLMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Davutoğlu, Demirtaş'ın bu kadar uzun süre tutuklu kalmasını doğru bulmadığını aktardı.

Verilen karara karşı çıktığına konuşmasının her cümlesinde yer veren Davutoğlu, "Selahattin Demirtaş, ben Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra tutuklandı, 2016 Kasım ayıydı zannediyorum. Bu kadar uzun süre hüküm giymeden tutuklu olmasını da doğru görmem." ifadelerini kullandı.

"TUTUKLU YARGILAMAYA KARŞIYIM"

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Ahmet Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben tutuklu yargılamaya karşıyım, istisnai durumlar hariç, karartma, delilleri yok etme gibi. O da istisna. Ama son dönemde tutuklu yargılama neredeyse normal hale geldi. Bu olmaz. Hiçbirimiz hukuk karşısında layüsel, yani hesap vermez konumda değiliz. Ben de değilim. Kimse de değil. Hepimiz hukuk önünde hesap veririz, yanlış yapılan işlerle ilgili de hakkımızda hukuki süreç işler. Ama kamu vicdanı, hukuki süreçler işlerken hüküm giymeden uzun süre tutukluğa cevaz vermez. Kabul etmez. Ben de o perspektifle bakıyorum. Ve hepimiz hukukun muhatabıyız ama bu hukuk kuralları herkes için eşit şekilde işletilmeli."

Kaynak: En Son Haber