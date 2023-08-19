Davutoğlu konuştukça batıyor

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'pişmanlık' ifadesini kullanmadığını söyleyerek, ittifak içinde ittifak formülünü önerdiğini ifade etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube programına konuk oldu.

Davutoğlu'na 'en büyük pişmanlığının milletvekilliği seçimlerine CHP listelerinden girmek olduğu' sözlerini soran Altaylı, "Gerçekten pişman oldunuz mu? Çünkü bunda pişman olacak bir şey yok. Meclis'e milletvekili soktunuz" dedi.

"Asla pişmanım ifadesi kullanmadım" diyen Davutoğlu, "Ben ne söylediğimi bilirim. Kullandığım ifade şu. Bize seçimden sonra o kadar haksız eleştiriler geldi ki. Sanki biz bir şeyi dolandırdık, 10 milletvekilini haksız aldık vs. Halbuki biz siyasi mücadele yürüttük. Beraber kazandık, beraber kaybettik. Burada ben ne herhangi bir partiyi ne de Sayın Kılıçdaroğlu'nu suçladım. Özellikle CHP'ye yakın medyadan, belirli kesimlerden bize yönelik çok haksız şeyler geldi. Ruşen Bey de bu soruyu bana sorunca dedim ki, 'Ya biz bu işin peşinde deli gibi koşmadık. Bizim son tercihimiz CHP'ydi.' Çünkü siyasi gerçeklik ve halkın psikolojisini ben biliyorum. Bunu da defalarca söyledim. Kamuoyunda açık söyledim, masada söyledim. 'Böyle kutuplaşmış bir iklimde CHP'ye oy vermekte zorlanan kitleler için alternatif bir ittifak oluşturalım' dedim. 'İttifak içi ittifak. DEVA, SAADET, Gelecek üçümüz girelim' dedim. Hatta Sayın Akşener'e Altılı Masa toplanmadan önce söyledim. 'Biz önce 5 parti bir deklarasyon yayınlayalım. Sonra da CHP ile yayınlayalım. Adım adım gidelim. İnsanlar bizim CHP'nin peşine takıldığımız görüntüsüne sahip olmasınlar. Merkez sağ gibi bir blok olarak çıkalım CHP'den dışlanmayalım. Sonra oturalım dedim" ifadelerini kullandı.