Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu da sattı
Seçimlerden önce Kılıçdaroğlu için oy isteyen Davutoğlu ağız değiştirmeye başladı.
İç Politika 01.08.2023, 10:59
Seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından dağılan muhalefet kanadında sular durulmuyor. CHP ve İYİ Parti arasındaki karşılıklı "yerel seçim" restleşmeleri devam ederken, ittifakın küçük ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda CHP'lileri kızdıran açıklamalarda bulundu.
''SON TERCİHİM CHP LİSTELERİNDEN GİRMEKTİ''
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı programda, ''En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Her şeyi denedim. İYİ Parti’ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım dedim. Kimse bizim oportünist bir tavır sergilediğimizi söyleyemez'' ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar CHP seçmeni tarafından büyük tepki toplarken sosyal medyada, ''Bizi oyuna getirdiler.'' yorumları yapıldı.
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