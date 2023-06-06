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'Davutoğlu bırakıyor, iki parti birleşiyor'

Oy oranları 'Sıfır bir'in de altında olduğu ileri sürülen Deva ve Gelecek Partileri'nin birleşeceği ileri sürülüyor. İddiaya göre Davutoğlu da birleşim sonrasında 'onursal başkan' olacak.

İç Politika 06.06.2023, 11:30
'Davutoğlu bırakıyor, iki parti birleşiyor'

CHP listelerinden seçime girerek 25 vekil çıkartan ve CHP içinde tepkilere yol açan DEVA ve Gelecek partilerinin birleşeceği iddia edildi. TBMM'de daha güçlü bir temsil için ise, Meclis'e 10 vekil sokmayı başaran Saadet'le de görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, toplam 35 milletvekili çıkardı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre; 15 vekili bulunan DEVA Partisi'yle 10 vekil çıkartan Gelecek Partisi birleşme görüşmeleri yürütüyor.

"Bu iki siyasi partinin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor. Bu konuda hayli yol alındı" diyen Öztürk, "DEVA ile Gelecek Partisi birbirine yakın. O yüzden birleşmesi sancılı olmaz. Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş Başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir" iddiasında bulundu.

TBMM'DE DAHA GÜÇLÜ BİR TEMSİL İÇİN İSE SAADET'LE GÖRÜŞÜLÜYOR

Kurulması düşünülen sistemin Meclis'teki güçlü temsili için ise, Saadet Partisi'yle temasa geçildiğini kaydeden Sözcü yazarı Öztürk, "İki partinin genel başkanları (Davutoğlu ve Babacan) arasında görüşmeler devam ederken, TBMM'de güçlü bir grup oluşturabilmek için Saadet Partisi'nin de grupta yer alması amaçlanıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında da bu konuda görüşme yapıldı" dedi.

Yapılan çalışmalara dair diğer bilgileri de aktaran Öztürk, "TBMM'de güçlü bir grup kurabilmek için gerekirse 'Muvazaalı parti' kurulup o isim altında çalışma yapılması da gündemde. Demokrat Parti'nin de bu sürece dahil edilmesi amaçlanıyor. Yani, TBMM'de 38 kişilik güçlü bir grup oluşturulması da amaçlar arasında yer alıyor. Bu görüşmeler devam ederken, çarşamba günü yapılacak TBMM Başkanlığı için üç siyasi partinin çalışmaları tamamlaması halinde ortak aday çıkarması da gündemde" diye yazdı.

#deva partisi #Gelecek Partisi
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