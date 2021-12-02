Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasını Meclis'te onaylayarak sürece dahil olmasının ardından yaşanacak gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantı 1 saat 20 dakika sürdü.

Toplantıya Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, toplantıda Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasını Meclis'te onaylayarak sürece dahil olmasının ardından yaşanacak gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Kurul üyelerinin toplantıda, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin 2050 hedeflerini içeren "Avrupa Yeşil Mutabakatı"na uyum çerçevesinde ilan ettiği, "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"nı müzakere ettikleri belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı (COP-26) Ulusal Beyanı çerçevesinde 2053 yılı itibarıyla gerçekleştirilmesi öngörülen net sıfır emisyon hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İklim değişikliğiyle mücadelenin, hayatın her alanına etki eden köklü bir anlayış değişikliğini de gerektirdiği üzerinde duran Kurul üyeleri, iklim değişikliğine yönelik politika, hedef ve düzenlemelerin yer aldığı ve hazırlıkları süren İklim Kanununa ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, iklim değişikliği konusunda Türkiye'nin uluslararası toplumla iş birliği halinde sürecin içinde yer almayı sürdüreceğini belirterek, Türkiye'nin bu süreci kendi kalkınma hedefleri ile insanlığın hassasiyetleri arasında orta yolu bulacak bir anlayışla yürüteceğini ifade etmiştir."

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un toplantıda bir sunum yaptığı da bildirildi.