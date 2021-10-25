Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İç Politika 25.10.2021, 23:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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