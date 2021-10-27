banner38

Cumhurbaşkanlığı için aday adaylığını açıkladı

Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, 2023 yılının haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday adayı olduğunu açıkladı.

İç Politika 27.10.2021, 18:14
Cumhurbaşkanlığı için aday adaylığını açıkladı

CNN TÜRK'ün siyasi yorumcularından hukukçu Ömer Lütfü Avşar, yaptığı basın toplantısıyla adaylığını duyurdu. Avşar, "Adına halk ittifakı dediğimiz bu yürüyüş için bugün burada efsane başlıyor diyoruz. Aziz halkımızın iradesini ve gücünü yeniden hakim kılmak bu amaçla önümüzdeki seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 13. cumhurbaşkanı olmak için çalışmalarıma başladım." ifadelerini kullandı.

Avşar hiçbir partiye mensup olmaksızın partisiz Aday adayı olduğunu söyledi ve bu durumun avantajlarını anlattı. 

Avşar, "Her parti kendine yakın isimleri göreve getirdiği için Türkiye bugüne kadar ortalama vasat ile idare edildi. Partisiz cumhurbaşkanı olmanın sağladığı en önemli avantaj liyakatli ve ehil kadrolar ile çalışma imkanıdır." dedi.

Avşar, muhalefet partilerinin aday arayışlarını da eleştirdi. 

Avşar, "Muhalefet partileri bugün geldikleri noktada kukla bir adayla seçmenin karşısına çıkmayı planlıyor. Neden kukla diyorum çünkü her bir ipi farklı bir parti genel başkanının elinde olacak bu aday hangi partinin oyununu oynayacak" dedi.

Kaynak: Hürriyet

#ömer lütfü avşar #cumhurbaşkanlığı seçimleri
Yorumlar (0)
banner35
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Athletic Bilbao 10 17
8. Rayo Vallecano 10 16
9. Barcelona 9 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 10 13
12. Villarreal 10 12
13. Mallorca 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2