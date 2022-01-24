"Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar dünyada büyük bir yankı uyandırdı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Son dakika haberi: AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunuyor.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Genç kardeşlerimiz uzay programlarına büyük ilgi duyuyorlar. Net Konuşalım toplantıları genel merkezimizin faaliyetleri kapsamında daha çok yaygınlaştırılacak devam edecektir. Teknoparklarda çalışma yapılıyor. Verilen destekler pek çok girişimcilerimizin iş geliştirmelerine imza attığını görüyoruz. Bu konu Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye'nin bir dijital devrim gerçekleşmesine yol açmıştır.

Türkiye bu konunun tüketim boyutunda olmayı reddetmiş, bir oyuncu olarak yerini almıştır. Bu dijital yollar ülkemizin yeni ufuklara ulaşmasına imkan verecektir. Bu konuyu MKY'mızın büyük bölümünü ayırdık. Burada yapılan arsa alım satımlarından diğer konulara kadar kapsamlı değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanımızın bu konuda geniş bir vizyonun tartışılmasını, hukuki altyapısının oluşturulması konusundaki talimatları önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz forumla birlikte taçlanacaktır.

KRİPTO PARALARA DÜZENELEM GELİYOR

Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak.

Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerden birinin iklim bakanlığı kurmak olduğunu söylemişti. Bu bizi artık şaşırtmıyor. Hazırlık yapılmış bir toplantıda iklim değişikliği bakanlığından bahsedilmesi çok şaşırtıcı oldu. Çünkü Türkiye'de iklim bakanlığı kurulmuştur. Fakat bu mesele artık şaşırtıcı olmanın da ötesin geçmiştir. Hükümetimizin gerçekleştirdiği bu devrimler ülkemizin değişimine çok büyük katkılar sağlıyor fakat muhalefet bunun farkında olmuyor. Bir vizyon geliştirmek, var olanın üzerine ne koyabildiğinizle ilgilidir.

Sayın cumhurbaşkanımızın şu anda uluslararasındaki siyasetin gündeminde olan Ukrayna kriziyle ilgili nasıl bir diplomasi yürüttüğünü herkes görüyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajların dünyada büyük bir yankı uyandırdığını ifade etmek isterim. Haftalardır dünya Ukrayna merkezli krizi konuşuyor. Dünyanın en önemli ülkeleri bu krizin bir tarafına hitap edebilen yaklaşım ortaya koyabiliyorlar. Ama cumhurbaşkanımız krizin her iki tarafına hitap eden diplomasi ortaya koyuyor.

AB Rusya Ukrayna krizinin çözümüne öncülük edemiyor. Türkiye AB'ye büyük bir vizyon katabilir, cumhurbaşkanımızın dediği gibi AB'nin sırtından yük alabilirdi. Ama değerlendiremediler.

"AB KRİZİN ÇÖZÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDEMİYOR"

AB Türkiye'yi sık sık göçmen anlaşmasına uymayı davet ediyor. Bu anlaşmanın bir tek göçmen anlaşması kısmını ele alıyor. Fasılların açılması maddesini ihlal ediyor. Üst düzey mekanizmalarının geliştirilmesi, üst düzey diyalog maddelerini ihlal ediyor. Türkiye'yi en çok değerlendirdikleri konu yargı bağımsızlığıyla ilgili konu. Enteresandır, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yargıdaki işbirliği mekanizmasının mali yardımları kestiler. Ukrayna meselesi söz konusu olduğunda çeşitli kereler AB yüksek perdeden sözler söyledi ama krizin çözülmesi noktasında herhangi bir mekanizmanın kurulmasına öncülük edemedi. Türkiye AB'ye büyük bir vizyon katabilir, cumhurbaşkanımızın dediği gibi AB'nin sırtından yük alabilirdi. Ama değerlendiremediler.

KKTC SEÇİMLERİYLE İLGİLİ

KKTC'de seçimler gerçekleştirdi. Bu KKTC demokrasinin geldiği yeri göstermesi bakımından son derece önemlidir. İşleyen bir demokrasi ile KKTC burada yoluna devam etmektedir.

"DAĞA KAÇIRILAN ÇOCUKLARI ÇOĞU 15 YAŞINDAN KÜÇÜK"

Diyarbakır anneleri ile ilgili gündemi her zaman takip ediyoruz. Geçenlerde dağa kaçırılan çocukların istatistiklerine baktım. Bu çocukların çoğu 15 yaşından küçük, yarısı kız çocuğu, bazıları engelli. Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelelerinden biridir. Terörle mücadelemiz en güçlü şekilde devam ediyor. Afganistan'da geçmişte çeşitli ülkeler kendilerine bir siyasal hakimiyet alanı açmak için vekalet savaşları yürüttüler. Bunu yaparken bir terör örgütünü diğer terör örgütlerine karşı kullandılar. Tüm bunlara baktığınızda bundan ders alınmadığını, bu şekilde kullananların hepsi birbirine zıt ülkeler, her biri Afganistan'da hezimete uğradı.

SEDEF KABAŞ'A TEPKİ

Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş adlı kişinin yaptığı şey ahlaksız bir davranış biçimdir. Bu ifadelerin kullanılması başlı başına bir ahlak yoksunluğu, pespayeliktir. Bunun fikir hürriyeti ile ilgisi yoktur. Keşke çok kaliteli ve vizyoner bir muhalefetimiz olsa, demokrasimizin kalitesini yükseltir. Aynı şeyler sizin genel başkanlarınıza, çalışma kurumlarınıza söylense kabul eder misiniz? Hakaret ve nefret siyasetine asla geçit vermeyeceğiz.

CHP'YE TEPKİ

CHP'nin yapmaya çalıştığı hakaret ve nefret söyleminin önünü açmak olduğunu net bir şekilde söylüyorum.