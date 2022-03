Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkede ekilmedik tek karış yer bırakmayın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla gıda sektörünün Kazakistan, ABD, Kanada başta olmak üzere, diğer alternatif tedarik kaynaklarıyla ilgili arayışlarını sürdürdüğünü bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tokat ziyaretinde Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçilerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı.



Yeni Tokat Havalimanı'na inişle başlayan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreniyle devam eden Tokat programının son durağında çiftçilerle bir araya geldiğini belirten Erdoğan, şehir ziyaretlerinde gençlerle başlattıkları bu buluşmaları kadınlarla devam ettirdiklerini, şimdi de çeşitli kesimlerden demek suretiyle çiftçilerle bir araya geldiklerini söyledi.



Erdoğan, her ne kadar hala kar yağışı ve soğuklar etkisini sürdürüyor olsa da baharın ilk ayının son günlerinde özellikle Tokat ziyaretini gerçekten çok farklı gördüğünü, çok büyük bir coşku gördüğünü dile getirdi.



"Biliyorsunuz ülkemizde birileri her ağızlarını açtıklarında Türkiye'de tarımın öldüğünü, bittiğini, çiftçilerin perişan olduğunu

söylüyor." diyen Erdoğan, ülkede tarıma ve hayvancılığa en büyük desteklerin kendi dönemlerinde verildiğini, her alanda çok önemli üretim artışlarının bu dönemde sağlandığını vurguladı.



Bu süreci Başbakanlığı döneminde başlattıklarını anlatan Erdoğan, çiftçilerin de bunun kıymetini bildiklerini ifade etti.



Erdoğan, bugünün rakamlarıyla 20 yılda yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını, bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini de ilavelerle 29 milyar liraya yükselttiklerini, böylece bu yıl buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek girdi desteğiyle dekar başına 116 lira ödemiş olacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal hasılanın 337 milyar liraya ulaşmasının verilen bu desteklerin karşılığının alındığını gösterdiğini ifade etti.



Geçen yıl tarımsal ihracatın önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artışla 25 milyar dolara, dış ticaret fazlasının ise yüzde 31 artışla 7,2 milyar dolara çıktığını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakamlar nerede olduğumuzu göstermesi bakımından çok çok önemli. Sizlerin gayretli çalışmaları sayesinde sebze ve meyve üretiminde Avrupa'da birinci sıradayız. Son 20 yılda oluşturduğumuz güçlü alt yapı sayesinde gıda tedarikinde sorun yaşamayan, kendine yeterlilik oranı yüzde 140 olan bir ülke konumuna geldik. Topraklarımızın verimini artırmak için hükümetlerimiz döneminde yaklaşık 300 milyar liralık su yatırımı yapmak suretiyle 9 bin 989 tesisi hizmete aldık. Bütün bunlar, kiminle yapıyoruz bunu? Çiftçilerimizle yapıyoruz, çiftçilerimiz için yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinde yapılan baraj sayısını 2'ye katladık, toplam 47 milyon metreküp su depolanan 654 yeni barajı ülkemize kazandırdık. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yok. Bu yatırımlar neticesinde 20 milyon dekar araziyi sulamaya açarak sulanan tarım alanımızı 68,5 milyon dekara yükselttik. Böylece çiftçilerimize yıllık 60 milyar lira ilave gelir artışı sağladık."

"6 milyar fidanı toprakla buluşturduk"

Ormancılık alanında da var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, son 20 yılda yaklaşık 6 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.



Orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında Türkiye'nin Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı sırada olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İspat bu. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Bütün belgeler hepsi ortada. Tabii bunlar bazılarının işine gelmiyor. Yalan yanlış bilgilerle, kuraklık gibi yangın gibi savaş gibi bölgesel insani krizler gibi konuları bahane ederek milleti paniğe sevk etmek için uğraşıyorlar. Herhalde bunların kimler olduğunu biliyorsunuz. Türkiye'nin dünyanın en önemli gıda ihracatçısı olduğunu, bunun için gereken hammaddelerin önemli bölümünü de dışarıdan aldığımızı bildikleri halde rakam oyunlarıyla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Maalesef işte son zamanlarda ayçiçek yağı konusunda kayda değer herhangi bir sorun olmadığı halde böyle bir panik havası oluşturulmuştur. Aynı oyunun diğer alanlarda oynanmak istenmesi muhtemeldir. Halbuki karşımızdaki durum şudur, ülkemizin geçtiğimiz yıl ihracata yönelik üretim yapan gıda sektörleri için dışarıdan ithal ettiği 8,1 milyon ton buğdayın 5,6 milyon tonu Rusya ve Ukrayna menşelidir."



Arpa, mısır, küspe, kepek ithalatında da benzer bir tablo bulunduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Dolayısıyla Ukrayna-Rusya savaşının yol açabileceği tedarik problemleri elbette bizi etkilemiştir, etkileyecektir ama bu etki soframızdaki ekmek değil, ihracat üzerinde olacaktır. Gıda sektörümüz, Kazakistan, Amerika, Kanada olmak üzere diğer alternatif tedarik kaynaklarıyla ilgili arayışlarını sürdürmektedir. Ülkemizin savaşan her iki tarafla da sürdürdüğü dengeli ilişkilerin bu bölgeden gelen ürün tedarikini tamamen kesmeyeceğini de ümit ediyoruz. Bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor. Sadece Tokat özelinde üreticilerimizle 20 bin ton yağlık ayçiçeği ve 30 bin ton dane mısır için sözleşmeli üretim yapılması planlandı. 35 bin dekar alana ekimi yapılmak üzere 18 ton yağlık ayçiçeği tohumunun yüzde 75'i hibeli olarak dağıtılacaktır. Böylece Tokat'taki yağlık ayçiçeği ve mısır üreticilerimize toplamda 12 milyon liralık üretim desteği sağlanacaktır."



Çiftçilerden ülkede ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istediklerini belirten Erdoğan, "Hem kendi gıda sektörümüzün ihtiyacının karşılanması hem de Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimimizi artırmamız hayati öneme sahiptir. İşte Rusya-Ukrayna savaşı esnasında burada gerek Sayın Putin gerek sayın Zelenskiy ile yaptığımız görüşmelerde de bizim 50'ye yakın gemimiz bölgedeydi ve bu gemilerimizin önünü açtılar ve gerek ayçiçeği yağı, gerek diğer hububat gibi bütün o ürünleri getiren gemileri ülkemize gönderdiler ve hemen hemen tamamına yakını ülkemize ulaştı." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çiftçilere söz verdi.

Çiftçilerden Erdoğan'a teşekkür

Bir çiftçi, soğuk hava deposu ve paketleme konusundaki sorunlarının atılan adımlarda çözüldüğünü, yeni havalimanını da açılmasıyla ürünlerini doğrudan yurt dışına gönderebileceklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan da "Paketlemesi her şeyi burada yapılacak ve artık kargo uçakları da buraya gelecek, ister karadan ister havadan bunları yurt dışına ihraç edeceğiniz ülkeler hazır hale gelmiş olacak." dedi.



Genç bir çilek üreticisi ise "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesiyle küçükbaş hayvancılık yapmaya başladığını, başlangıçta 100 hayvanı varken, bu sayının 200'ü aştığını, küçükbaş hayvancılıkta çoban bulmanın zor olduğunu, sigorta primi konusunda destek beklediklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nasıl karlı bir iş mi?" sorusuna genç üretici, "Evet çok karlı. Çilek üretimi daha çok karlı." karşılığını verdi. Erdoğan'ın, "Ortaklığa kabul eder misin?" esprisi üzerine salonda gülüşmeler yaşandı.



Erdoğan'ın, "Biraz da cumhurbaşkanımıza gönderelim demedin." diyerek şakalaştığı genç üretici, "Her zaman inşallah gönderirim. Genç çiftçilerimize verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim." karşılığını verdi.



Genç üreticinin, üniversiteyi veteriner teknikeri olarak bitirdiğini söylemesi üzerine Erdoğan, "Her türlü takdirin üzerinde. Şimdi çiftçiliği yapıyorsun. Sen alkışlanacak durumdasın." dedi. Erdoğan'ın Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye "Vahit bey bu kızımız her türlü tecrübeye sahip." demesi üzerine Kirişçi de "Radarımızda." ifadesini kullandı.