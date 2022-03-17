Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi’ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/17pFWpHudr — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2022