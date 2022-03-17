Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik etti.
İç Politika 17.03.2022, 23:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi’ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/17pFWpHudr— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2022
Kaynak: AA
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