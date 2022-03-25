Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta vali ve belediye başkanını ayrı ayrı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Valisi Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ayrı ayrı kabul etti.
İç Politika 25.03.2022, 19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından Vali Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu ile ayrı ayrı görüştü.
Erdoğan, Vali Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
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