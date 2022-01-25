Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi bakanlar İstanbul'a geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a gidiyor.
İç Politika 25.01.2022, 01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a gidecek.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a hareket etti.
Kaynak: AA
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