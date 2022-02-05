Cumhurbaşkanı Erdoğan parti liderlerine tek tek teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan korona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun dileğinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'ye teşekkür etti.

Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı teşekkür mesajları şöyle:

Devlet Bahçeli'ye

"Değerli dostum Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak şahsıma ve eşime geçmiş olsun temennilerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Mustafa Destici'ye

"Mustafa Bey, dualarınız ve iyi temennileriz için teşekkürlerimi sunuyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun."

Kemal Kılıçdaroğlu'na

"Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Ali Babacan'a

"Ali Bey, geçmiş olsun temennileriniz için şahsım ve eşim adına teşekkür ediyorum."

Meral Akşener'e

"Meral Hanım, eşim Emine hanımla birlikte iyi temennileriniz için teşekkür ediyoruz."

Ahmet Davutoğlu'na

"İyi temennileriniz için eşim ve ben sizlere teşekkür ediyoruz Ahmet Bey."

Temel Karamollaoğlu'na

"Temel Bey, geçmiş olsun temennileriniz için Emine hanımla birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun…"

Kaynak: Gazete Duvar